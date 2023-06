Artilheiro do Paysandu, Mário Sérgio avalia fim da seca de gols: ‘Estava um pouco impaciente’

Após ficar cinco partidas sem marcar, o atacante do Paysandu Mário Sérgio pôs fim ao jejum em grande estilo. Os dois gols contra o Floresta garantiram a virada bicolor, que saiu da zona de rebaixamento da Série C.

No retorno às atividades, nesta quarta-feira (21), para o início da preparação para a visita ao Botafogo-PB, na próxima terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB) o Super Mário falou sobre o fim da seca:

"Eu vinha me cobrando bastante. Tenho minha autocrítica, estava um pouco impaciente para que o gol pudesse sair novamente. Graças a Deus pude marcar e vencer, o que era importante para a gente. Fico feliz de voltar ao caminho das redes", disse o camisa 9 alviceleste.

O foco do Papão agora está no Belo, que está em sétimo lugar, com 14 pontos, no torneio. Se o Paysandu colocou um fim à série de quatro jogos sem vitória, agora é o Botafogo-PB que acumula três empates e uma derrota nos últimos quatro duelos. Ainda assim, Mário apontou que não espera um jogo mais tranquilo:

"Não vai ser um jogo fácil, assim como os outros jogos. A Série C é uma competição bastante difícil. É chegar lá, impor nosso ritmo de jogo. Vamos ter a semana aberta, o [técnico] Marquinhos [Santos] vai passar o que temos de melhor para aproveitar lá e, com fé em Deus, vamos conseguir os três pontos fora de casa", concluiu.

Botafogo-PB x Paysandu será transmitida na terça-feira (27), às 21h30, com Lance a Lance no portal OLiberal.com.