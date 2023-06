Morre Paulo Roberto 'Morsa', comentarista esportivo que chamou o Paysandu de 'nuvem'

Na noite desta segunda-feira (19), o mundo do jornalismo esportivo sofreu uma perda. O comentarista Paulo Roberto Martins, mais conhecido como Morsa, faleceu vítima de problemas cardíacos aos 78 anos. Com uma trajetória profissional marcada por passagens em importantes veículos de comunicação, como Band, Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Cultura, Rede Record e Rádio Transamérica, Morsa deixa uma lacuna no meio esportivo.

VEJA MAIS

Paulo Roberto Martins iniciou sua carreira como jornalista esportivo em rádios da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, onde nasceu e viveu os primeiros 40 anos de sua vida. Com o reconhecimento de seu talento, ele se mudou para a capital do estado ao assinar contrato com a Rádio Gazeta, em 1984.

No entanto, foi na Rádio Globo que Morsa alcançou grande notoriedade no jornalismo esportivo. Sua passagem pela emissora, que se estendeu por quase duas décadas, entre 1989 e 2008, o tornou uma das grandes referências da cobertura esportiva no rádio brasileiro. Além disso, o comentarista teve participações em programas de destaque na TV Cultura, na Rede Record e na Band.

Um dos grandes amigos de Paulo Roberto Martins foi o jornalista Milton Neves. Os dois trabalharam juntos na Record, onde Neves carinhosamente o apelidou de Morsa, e posteriormente na Band. Em uma emocionante homenagem publicada no "UOL", Milton Neves destacou a parceria com Morsa, considerando-o sua "melhor dupla", e ressaltou a paixão compartilhada por ambos pelo time do Santos.

O reconhecimento da carreira de Paulo Roberto Morsa veio em 2015, quando foi eleito o melhor comentarista esportivo da televisão aberta no Prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo). Essa conquista destacou sua habilidade e conhecimento, além do respeito e admiração que conquistou no meio jornalístico.

Polêmica com o Paysandu: 'Nuvem passageira'

Morsa sempre foi conhecido por suas opiniões contundentes no mundo do jornalismo esportivo. Durante sua carreira, o comentarista protagonizou diversos momentos polêmicos, e um deles envolveu a participação do Paysandu na Copa Libertadores da América de 2003.

Na ocasião, o clube paraense conquistou o direito de disputar a competição continental após o título da Copa dos Campeões de 2002. No entanto, Paulo Roberto disparou uma frase que gerou repercussão entre os bicolores. Na época, disse que o Papão era apenas uma nuvem de passagem pela Libertadores e na Série A do Brasileiro, que logo seria esquecido e não permaneceria nesse patamar por muito tempo.