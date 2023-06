Ex-Remo e Paysandu, lateral Thiago Ennes tem retorno descartado pelo executivo do Papão

O Paysandu está no mercado atrás de um lateral-direito para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o executivo de futebol do Papão, Ari Barros, negou interesse do clube bicolor no jogador Thiago Ennes, que já defendeu o Paysandu na temporada 2023.

Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, Ari Barros informou que o jogador não está no radar do Paysandu e que o clube continua trabalhando para anunciar um jogador para a posição.Thiago Ennes, 27 anos, estua atualmente no Campinense-PB, disputando a Série D. O jogador teve passagens pelo futebol paraense e defendeu o Remo na temporada 2021, onde disputou a Série B e entrou em campo em 46 partidas. Já no ano passado Ennes retornou a Belém, dessa vez para jogar pelo Paysandu, onde realizou seis jogos e conquistou o título da Copa Verde.

No momento, o Paysandu possui apenas o jogador Edilson para a lateral-direita. O carioca de 28 anos estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro nos últimos anos defendendo a Ponte Preta-SP e o Brusque-SC. No início da temporada Edilson estava no Concórdia-SC e chegou ao Paysandu ainda na disputa do Parazão. Até o momento o lateral esteve em campo 18 vezes pelo Papão.

Um atleta para a posição é o desejo do técnico Marquinhos Santos. O comandante bicolor comentou em coletiva à imprensa, após o a vitória diante do Floresta-CE, por 2 a 1, que o Paysandu precisava de um outro lateral-direito no elenco e que precisou improvisar mais uma vez o meio-campista João Vieira na posição, mas que isso não pode ser uma constante no time.

Nesta temporada o Paysandu também possuía outros atletas para a posição, porém, Igor Bosel, de 30 anos, além de Samuel Santos, de 33, foram dispensados pela diretoria do clube. Igor Bosel disputou cinco partidas com a camisa bicolor e marcou um gol. Já Samuel Santos realizou 12 jogos pelo Papão e foi demitido do clube por justa causa, após briga com torcedores no Mangueirão, após a eliminação do Paysandu na semifinal do Campeonato Paraense para o Águia de Marabá, nas penalidades.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C será na terça-feira (24), às 21h30, contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela 10ª rodada da competição. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, no Youtube e também na frequência 97,5MHz.