Com falhas de Gabriel Bernard, Paysandu sofre a virada contra o Botafogo-PB, pela Série C

Em noite de pesadelo para Gabriel Bernard, o Paysandu sofreu a virada contra o Botafogo-PB, na noite desta terça-feira (27), no Estádio Almeidão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Pedro Carretete, Gabriel Bernard (contra) e Rogerinho marcaram para o Belo, enquanto Bruno Alves e Mário Sérgio fizeram para o Papão.

Com o resultado, o Paysandu fica em 15° na tabela da Terceirona, a dois pontos da zona de rebaixamento e três do G8. O Bicola volta a campo no sábado (1°), às 19h, contra o Brusque, no Estádio da Curuzu. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Novidades

Sem o atacante Vinícius Leite e o meia Robinho, suspensos, o técnico Marquinhos Santos apostou na volta do volante Jacy Maranhão, recuperado de lesão muscular, e na primeira titularidade do centroavante Nicolas Careca, deslocando Mário Sérgio para a ponta-esquerda.

Botafogo-PB melhor

Desde os primeiros minutos, o Paysandu mostrou sentir falta dos desfalques, que somam criatividade à equipe e sofreu com a pressão do Belo, explorando a velocidade pelos lados. Gabriel Bernard, que vinha sendo um dos nomes do Bicola, foi obrigado a trabalhar, como no cabeceio de Bismark, nos primeiros minutos. Ou quando Netinho arriscou de longe e Gabriel precisou se esticar todo e mandar para escanteio.

Golaço polêmico

O cenário continuou até aos 40 minutos, quando Bruno Alves recebeu na intermediária, a bola bate no braço do atacante e ele arrisca de longe. A redonda ainda vai na trave direita, antes de entrar. Golaço, mas que rendeu muita reclamação do Belo com a arbitragem.

Primeira falha

A atuação de Gabriel Bernard vinha sendo destacada até que Mateus Anderson cruzou na área aos 25 minutos da etapa final. Gabriel tentou defender a bola com as mãos, mas perdeu o domínio e empurrou para dentro do próprio gol, tudo igual.

Resposta bicolor

Marquinhos Santos recolocou Mário Sérgio como referência no ataque ao tirar Nicolas Careca e promover a entrada de Dalberto. As mudanças surtiram efeito e aos 33, os paraenses marcara um golaço: Dalberto avançou pela direita, lançou no meio para Geovane, que deixou Mário Sérgio cara a cara com o gol. O atacante não despediçou e recolocou o Bicola à frente.

Noite trágica

A alegria bicolor durou pouco e novamente por uma falha de Gabriel Bernard. Aos 39, Mateus Anderson cruzou na área, o goleiro tentou encaixar a bola, mas ela passou entre as pernas de Gabriel. Pedro só precisou completar para o empate.

Loucura no Almeidão

Quando tudo parecia definido e o Paysandu sonhava com o fim do jogo, para evitar algo pior, a virada aconteceu. Desta vez, sem falha de Gabriel. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobra para Rogerinho, que chutou cruzado para virar. Placar final: Botafogo-PB 3x2 Paysandu.

Ficha técnica

Botafogo-PB 3x2 Paysandu

10ª rodada da Série C de 2023

Data: 27 de junho

Hora: 20h

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)

Arbitragem: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Quarto árbitro: Diego Roberto Souza de Melo (PB)

Gols: Gabriel Bernard (contra) aos 25/2T, Pedro Carretete aos 39/2T e Rogerinho aos 50/2T; enquanto Bruno Alves aos 40/1T e Mário Sérgio aos 33/2T

Cartões amarelos: Gerson Magrão; João Vieira, Wanderson e Geovane

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário (Tenório); Wesley Dias, Netinho (Rogerinho), Gerson Magrão (Renatinho) e Jailson (Marco Antônio); Matheus Anderson e Bismark (Tiago Reis). Técnico: Felipe Surian.

Paysandu: Gabriel Bernard; João Vieira (Arthur), Wanderson, Paulão e Igor Fernandes; Jacy Maranhão, Nenê Bonilha (Edílson) e Geovane; Bruno Alves (Dalberto), Mário Sérgio e Nicolas Careca (Fernando Gabriel). Técnico: Marquinhos Santos.