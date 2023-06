Cresce corrente contra Marquinhos Santos

Mesmo com os descontos pela fase de reconstrução do time bicolor em pleno campeonato, Marquinhos Santos tem oposição crescente entre os que cercam os dirigentes do Paysandu. Mau resultado contra o Floresta, domingo, daria força aos que exigem troca de técnico.

Nessa reconstrução tão arriscada que o Papão está fazendo, qualquer rompimento tem que ser muito bem pensado. Ou pode se tornar mais um remendo em vão, se não for pior.

De sete contratados para a Série C, só um emplacou no Remo

Nos últimos dias de inscrições para o Parazão, o Remo recebeu Galdezani, Álvaro e Rogério, já como reforços para a Série C. Depois chegaram Lucas Marques, Claudinei, Kevin e Anderson Bochecha. Desses, só Lucas Marques é titular. Kevin está no time, mas Leonan (bem melhor!) deve recuperar a vaga. Claudinei e Álvaro e vêm sendo úteis. Bochecha improdutivo. Galdezani já fez sete jogos, mas é como se não tivesse estreado. Rogério decepcionou tanto que já foi mandado embora.

A primeira investida do Remo para elevar o nível do time na Série C tem resposta frustrante. Na segunda, os atacantes Élton e Rafael Silva e o meia Marcelo são as novas cartadas, na esperança que se renova, agora sob a responsabilidade de Ricardo Catalá.

BAIXINHAS

* Élton, centroavante anunciado ontem pelo Remo, vai completar 38 anos dia 1° de agosto. O atleta fez o seu último jogo no dia 6 de maio, pelo Juventude, na Série B. Ano passado, na Série A, Elton fez 15 gols em 29 jogos pela Cuiabá.

* Ricardinho, que volta à Curuzu pelo Floresta, estreou na rodada passada pelo time cearense jogando apenas 12 minutos. Segue no seu recomeço! Goleiro Zé Carlos, zagueiro Alisson, o lateral Igor Carvalho e o executivo Fred Gomes são outros ex-bicolores no Floresta.

* Baenão ou Mangueirão? A questão está de volta. Um jogador comentou com um colaborador da coluna que o elenco e a comissão técnica estão tentando convencer a diretoria a passar os próximos do Leão para o estádio estadual.

* Entendem que no Mangueirão a troca de energia com a torcida é mais positiva e que o time terá melhor rendimento. Os próximos jogos em Belém serão contra Figueirense, Operário-PR e Paysandu.

* É injusto cobrar Mário Sérgio pelo jejum de gols, há cinco jogos. Ele tem jogado isolado, tendo pouco contato com a bola, e, assim mesmo, sendo peça importante. Mário Sérgio é uma vítima do time nesta de retrancas.

* Vinícius, Lucas Marques, Claudinei, Pablo Roberto e Pedro Victor vão jogar com dois cartões amarelos contra o Pouso Alegre. Risco de desfalque no time para o jogo seguinte, contra o Figueirense. Ícaro também está pendurado, mas sem condições de jogo.

* Volta aos noticiários a possibilidade da venda de Rony, pelo Palmeiras, para um clube do Catar, por R$ 100 milhões. Remo torcendo pelo fechamento do negócio para ganhar cerca de R$ 2 milhões na comissão de formador.