Remo tem o pior desempenho como mandante da história azulina na Série C

Com a derrota para o Operário-PR pela Série C do Brasileirão, o Remo entrou na zona de rebaixamento e firmou marca negativa. Até aqui, o Remo acumula o pior aproveitamento como mandante em toda a história azulina na Terceirona.

Comparação

Com uma vitória, dois empates e três derrotas jogando em casa nesta edição, o Leão tem apenas 27,7%. Desde a estreia do clube na Série C, em 2005, este é o pior desempenho. Até aqui, o ano mais negativo do Remo como mandante foi em 2018 - ano em que também lutou para não ser rebaixado. Ainda assim as médias foram superiores em casa que em 2023: três vitórias, quatro empates, duas derrotas e 48,1%.

Queda

A atual média azulina representa uma queda de mais de 40% em relação a 2022. Apesar de sequer ter se classificado para o quadrangular de acesso à Série B, o Leão teve um aproveitamento de 70% jogando em casa: seis vitórias, três empates e uma derrota.

Título brasileiro

O ano em que o Remo teve o melhor desempenho como mandante foi justamente no ano do título, em 2005. Na ocasião, o Remo venceu seis partidas, empatou duas e perdeu uma. Com isso, o clube do Baenão acumulou 74%, algo que o clube ficou próximo somente no ano passado.

Próximos desafios

Como dono da casa, o Remo ainda joga mais três partidas. Os duelos serão contra Ypiranga-RS, Volta Redonda-RJ e Atlos. Três oportunidades para o Leão melhorar o desempenho em Belém, fugir do Z4 e, quem sabe, sonhar com uma vaga na segunda fase.

Veja os desempenhos do Remo em casa ao longo da Série C

2005: 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota (74%)

2008: 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota (50%)

2016: 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota (59,3%)

2017: 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas (55,6%)

2018: 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas (48,1%)

2019: 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas (55,6%)

2020: 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas (66,6%)

2022: 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota (70%)

2023: 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas (27,7%) – em andamento