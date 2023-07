Remo leva gol no último minuto, perde para o Operário-PR e termina rodada no Z-4 da Série C

O Remo até tentou, mas não conseguiu voltar a vencer na Série C. Na noite desta segunda-feira (10), o Leão Azul foi derrotado pra o Operário-PR por 2 a 1, no estádio Baenão, em Belém. Alisson Taddei marcou para o Fantasma na primeira etapa. No segundo tempo, Élton empatou para os azulinos, mas no último minuto do jogo Felipe Augusto deu a vitória para o time paranaense.

Com o resultado, o Remo termina a 12ª rodada da Série C na 17ª posição na tabela, a primeira dentro da zona de rebaixamento. O Leão tem 13 pontos, a mesma pontuação do Manaus-AM, primeiro time fora do Z-4. Já o G-8, zona de classificação para a segunda fase da Terceirona, fica cada vez mais distante e está a cinco pontos acima.

Se não bastasse a condição ruim da equipe na tabela, o próximo compromisso azulino na Série C é o clássico Re-Pa. Na segunda-feira (17), Remo e Paysandu se enfrentam no estádio Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada da Terceirona. O jogo terá a presença de público total, após o STJD reavaliar uma punição dada ao Paysandu, mandante do jogo.

Primeiro tempo

O Remo teve um primeiro tempo de se esquecer no Baenão. O Operário-PR, equipe visitante, teve mais posse de bola nos 45 minutos iniciais e criou as melhores chances de gol do jogo. O time paraense teve o esforço recompensado pouco antes do intervalo, quando saiu na frente do placar em lance construído após bela jogada.

Antes de dominar a partida, o Operário-PR travou um intenso duelo físico com o Leão. Até os 20 minutos, o jogo se concentrava no meio de campo, com ambas as defesas bem postadas. Nesse momento, o jogo ficou mais duro e várias faltas foram marcadas.

No entanto, com o passar do tempo, o Fantasma cresceu no jogo. A principal chance de marcar ocorreu aos 30 minutos, quando Alan Godoi cabeceou a bola na trave. Por outro lado, o Remo não conseguia criar e ficou limitado a poucas oportunidades de gol, a melhor delas gerada depois de um cruzamento de Kevin na área, aos 36 minutos, mas que foi anulado devido impedimento.

Dono das melhores chances do jogo, o Operário abriu o placar aos 37 minutos. Felipe Augusto recebeu na esquerda, girou em cima do marcador, levou a bola até a linha de fundo e cruzou para trás. Alisson Taddei apareceu livre e mandou de primeira para o gol, sem chances para Zé Carlos. O lance fez com que o Remo descesse vaiado para os vestiários no intervalo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Ricardo Catalá promoveu uma série de mudanças no Remo. As modificações pareceram surtir efeito, já que o Leão jogou melhor que o adversário na etapa final. O gol de empate até saiu, mas no último lance do jogo, em lance de contra-ataque, o Operário-PR marcou o gol da vitória e saiu com os três pontos do Baenão.

Para entender a melhora azulina na segunda etapa é preciso falar do lateral-esquerdo Evandro, recém-chegado do Águia de Marabá. Pelas beiradas de campo, o jogador se demonstrou bastante voluntarioso e criou várias chances de perigo a favor do Leão.

Foi numa jogada dessas, inclusive, que o Remo empatou o jogo. Aos 38 minutos, após jogada ensaiada em escanteio, Vitor Leque cruzou na área, a bola ficou viva e Élton mandou para o gol. O tento parecia ser uma espécie de "recompensa" ao time azulino, que agredia mais o adversário naquela altura do jogo.

No entanto, um lance de desatenção foi fatal para o Leão. Com o time todo ao ataque, para tentar a virada, o Remo deixou brechas na defesa, que foram bem aproveitadas pelo Operário-PR. Aos 51 da etapa final, Felipe Augusto recebeu em velocidade, passou dos zagueiros e bateu na saída de Zé Carlos, dando números finais ao jogo.

Ficha técnica

Remo 1 x 2 Operário-PR

12ª rodada da Série C

Data: 10 de junho de 2023, segunda-feira

Hora: 20h30

Local: Estádio Baenão, em Belém

Gols: Alisson Taddei 37'/1T e Felipe Augusto 51'/2T (OPE); Élton 38'/2T (REM)

Cartões amarelos: Diego Ivo, Kevin, Lucas Mendes (REM); Rafael Santos (OPE)

Remo: Zé Carlos; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin (Evandro); Claudinei, Marcelo (Rodriguinho), Pablo Roberto (Vitor Leque) e Lucas Mendes (Álvaro); Fabinho (Élton) e Muriqui. Técnico: Ricardo Catalá.

Operário-PR: Rafael Santos; Yago Rocha (Jonathan Costa), Alan Godói, Willian Machado e Arthur Neves (Pará); Índio, Vinícius Diaz, Erick Bessa, Alisson Taddei (Cássio); Felipe Augusto e Rafael Oller (Luidy). Técnico: Rafael Guanaes.