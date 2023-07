De volta ao Pará: técnico Rafael Jaques, ex-Remo, é contratado pelo Águia de Marabá na Série D 2023

Um dia depois de anunciar a saída de Mathaus Sodré do comando técnico do Águia de Marabá, a diretoria do clube contratou o técnico Rafael Jaques para assumir a equipe durante a campanha da Série D 2023. A confirmação foi feita pelas redes sociais do Azulão. Gaúcho de 47 anos, Jaques vai trabalhar pela segunda vez no Pará, já que passou pelo Remo em 2020. O desembarque em Marabá deve ocorrer na próxima segunda-feira (10).

Além da chegada de Jaques, o Águia também confirmou que na partida deste sábado (8), contra o Humaitá, o preparador de goleiros Wellington Ramos vai comandar a equipe de maneira interina - à princípio, Mathaus Sodré, mesmo tendo anunciado a sua saída do clube na quinta-feira (6), faria do duelo contra o time do Acre, pela 12ª rodada da Série D, a sua partida de despedida do clube.

Além da curta passagem pelo Remo em 2020, Rafael Jaques possui no currículo trabalhos em São José-RS, Caxias-RS, Pelotas-RS e Sergipe. No Leão, foram apenas cinco jogos, sendo quatro vitórias e uma derrota - por 5 a 1, para o Brusque, pela Copa do Brasil, que culminou com a sua demissão.

Qual o último trabalho de Rafael Jaques?

O último trabalho do técnico foi no Sergipe, clube que estava desde 2022. O trabalho no Gipão começou na temporada passada, na primeira fase da Série D, e durou cerca de um ano. Mesmo sem conseguir se classificar, ele permaneceu para montar o planejamento para 2023. Jaques acabou demitido no dia 15 de maio, depois de uma sequência de derrotas na Copa do Nordeste (caiu para o Ceará nas quartas de final) e na Série D (perdeu as duas primeiras rodadas, para Bahia de Feira e Jacuipense).

A queda na semifinal do estadual também pesou para a saída do treinador. Ele comandou o Sergipe em 31 jogos, com 14 vitórias, sete empates e dez derrotas.

Saída repentina

A troca no comando técnico do Águia de Marabá aconteceu de maneira repentina. O time é o 3º colocado do Grupo A1 da Série D, com 19 pontos. O Azulão chegou a liderar a competição e vinha oscilando, mas venceu seu último compromisso fora de casa contra o São Francisco-AC, interrompendo uma sequência negativa de dois empates de uma derrota.

A decisão de encerrar o contrato, no entanto, partiu do técnico Mathaus Sodré. Sem dar muitos detalhes, o treinador anunciou por meio de nota nas redes sociais que "hoje o Águia não precisava mais do meu trabalho" e que "foram sete meses de muita dedicação e trabalho árduo, que fizeram o time voar mais alto", deixando no ar possíveis divergências com a diretoria aguiana.

Depois de ter conquistado de maneira inédita ao clube o título do Parazão 2023, o Águia de Marabá vem perdendo peças importantes do time titular nas últimas semanas. O volante Castro foi contratado pela Ponte Preta e o lateral-esquerdo Evandro pelo Remo. O atacante Luan Santos também pode estar de saída rumo ao Leão Azul e o meia Adauto foi dispensado.