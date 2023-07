Com vitória magra, Águia bate São Francisco-AC fora de casa e encaminha classificação na Série D

No estádio Florestão, em Rio Branco, o Águia de Marabá venceu o São Francisco-AC por 1 a 0, neste domingo (2), pela 11ª rodada do Grupo 1 da Série D. O gol solitário da partida foi marcado por Luan Santos. Com esse resultado, a equipe paraense abriu vantagem no G-4 e está cada vez mais próxima da classificação para a segunda fase.

O Águia de Marabá agora está na terceira colocação o G-4 com 19 pontos, abrindo uma diferença de cinco pontos sobre o quinto colocado. Por outro lado, o São Francisco-AC permanece na sétima posição, com nove pontos, cinco a menos que o Humaitá-AC, o último time dentro da zona de classificação.

Na próxima partida, o Águia de Marabá enfrentará o Humaitá-AC no estádio Florestão, no próximo sábado (8), às 18h. Já o São Francisco-AC viajará para Belém (PA), onde jogará contra o Tuna Luso-PA no domingo (9), às 15h, horário de Brasília.

Primeiro tempo

A primeira metade da partida foi bastante movimentada, embora tenha apresentado poucas chances de gol para ambos os times. O São Francisco enfrentou dificuldades para criar oportunidades claras quando estava com a posse da bola. Aos 14 minutos, o time acreano quase marcou em um chute de fora da área de Gabriel Serpa, que passou por cima do gol. No entanto, aos 19 minutos, o Águia de Marabá abriu o placar após uma cobrança de falta convertida por Luan Santos, de cabeça. O São Chico tentou reagir, mas continuou enfrentando problemas para superar a defesa adversária. Ciel e Geovani Silva tentaram criar jogadas no setor central, sem sucesso. O Águia de Marabá passou a administrar a vantagem e explorar os contra-ataques. Nos acréscimos, Ciel cobrou um escanteio e Fabinho cabeceou para fora.

Segundo tempo

O São Francisco começou o segundo tempo ameaçando logo no primeiro minuto. Erick tocou para Geovani Silva na área, e o meia chutou forte, mas o goleiro Axel fez uma ótima defesa. No entanto, o que parecia ser um início de pressão do time acreano acabou sendo um lance praticamente isolado. Apesar de suas investidas ofensivas, o São Francisco não conseguiu levar perigo adicional. O Águia de Marabá controlou a vantagem ao longo do segundo tempo. O time acreano enfrentou dificuldades com erros de passe, impedimentos e bloqueios e desarmes da defesa adversária. Ambas as equipes fizeram substituições, mas o ritmo do jogo permaneceu o mesmo. O Águia de Marabá garantiu os três pontos até o apito final.