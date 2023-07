Campeão do Parazão pelo Azulão, técnico Mathaus Sodré deixa o Águia de Marabá

O atual campeão paraense vive um momento de saídas da equipe. O técnico Mathaus Sodré, de 36 anos, anunciou nesta manhã que não é mais o comandante do Águia de Marabá na temporada. O treinador que esteve à frente do Azulão no maior título da história do clube, informou através das redes sociais, que deixa o clube marabaense e afirmou que o clube não “precisava mais de seus trabalhos”.

(Matéria em atualização)