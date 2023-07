Remo tem apenas cinco pontas no elenco e um deles com somente três jogos na temporada

O Remo vive um problema de escassez de jogadores que atuam pelos lados do ataque. Pelo menos foi isso que disse o técnico azulino Ricardo Catalá. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (10), após a derrota para o Operário-PR, o treinador disse que tinha que achar alternativa entre as poucas peças no elenco e a falta de condicionamento físico de alguns jogadores.

"O Vitor Leque só pode jogar 25 minutos. Já o Jean [Silva], dado tudo o que ocorreu no jogo contra o Figueirense-SC, eu preferi poupar. Optei por dar velocidade na ponta com o Lucas Mendes, porque ele tem essa característica. O Rodrigo (Rodriguinho) pediu pra sair no último jogo com dores, não treinou nesta semana e não tinha as melhores condições físicas. Por isso mantive o Lucas [Mendes] no jogo", disse.

O comentário de Catalá, inclusive, repercutiu nas redes sociais. Muitos torcedores criticaram o planejamento da diretoria azulina, que contratou poucos pontas e trouxe um jogador sem condições de atuar em uma partida completa.

Opções limitadas

Sobre a declaração de Catalá, o Núcleo de Esportes de O Liberal fez um levantamento sobre o número de pontas que o Remo tem no elenco. A análise apontou que, atualmente, o Leão tem apenas cinco jogadores que são, oficialmente, jogadores que atuam pelos lados do ataque. São eles:

Pedro Vitor

Vitor Leque

Ricardinho

Jean Silva

Ronald

No jogo contra o Operário-PR, Pedro Vitor não esteve nos planos da comissão técnica devido a uma suspensão. No entanto, todos os demais estavam aptos para entrar em campo, pelo menos de acordo com o último boletim médico emitido pelo Remo. Apesar disso, dos quatro restantes, apenas Vitor Leque foi utilizado.

Dos cinco pontas existentes no elenco do Remo, um caso chama a atenção: o do jovem Ricardinho, de 21 anos. O jogador tem apenas três partidas disputadas na temporada, todas pelo Parazão, e não é relacionado pela comissão técnica há semanas. O último duelo em que Ricardinho esteve entre os reservas, mas não foi utilizado, foi contra o América-RN, pela 7ª rodada da Terceirona.

Remo no mercado

Sobre a falta de peças no elenco, Catalá disse que o Remo está no mercado de transferências para se reforçar. Segundo ele, o clube tem se esforçado para conseguir novos jogadores, mas tem encontrado dificuldades para fechar as negociações, seja pela possibilidade do Leão ter calendário curto neste ano, ou seja por questões financeiras.

"Antes de eu vir o combinado foi que íamos trazer peças de um nível acima. O mercado é difícil e não estamos conseguindo. Eu pedi peças, o clube fez proposta, mas tá complicado. Esperamos sim receber mais jogadores, principalmente para as beiradas de campo. Atletas que entrem e consigam nos ajudar, porque ali é onde o jogo se decide. Falta pra gente mais contundência para criar", disse.