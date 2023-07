Atacantes com passagens por Remo e Paysandu brigam pela artilharia da Série D 2023

Remo e Paysandu não figuram entre os melhores ataques da Série C. No entanto, três jogadores que tiveram passagens recentes na dupla Re-Pa estão entre os destaques ofensivos da Série D do Brasileirão. Até a 12ª rodada da primeira fase do torneio, os atacantes Eron (ex-Remo), Marcelo Toscano (ex-Paysandu) e Paulo Rangel (ex-Paysandu) estão entre os cinco maiores artilheiros da Quarta Divisão.

Os dois ex-bicolores, Marcelo Toscano e Paulo Rangel, estão na 2ª e 5ª posições, respectivamente. O primeiro já balançou a rede no torneio nove vezes, enquanto defende a Portuguesa-RJ. Já o segundo marcou sete gols, atuando pela Tuna Luso.

Apesar disso, o grande artilheiro do campeonato é o atacante Eron, ex-Remo. Atuando pelo Caxias-RS, o jogador já marcou 10 vezes nesta Quarta Divisão, sendo 14 em toda a temporada.

Passagens apagadas

O trio de atacantes, apesar de estarem em destaque por outras equipes, teve passagem apagada pela dupla Re-Pa. Único paraense entre os artilheiros, Paulo Rangel talvez seja o que mais se destacou por um dos dois grandes do Pará: marcou 3 gols em 17 jogos pelo Paysandu em 2019. Apesar disso, os números são bem distantes dos alcançados pela Águia do Souza.

Marcelo Toscano, outro que passou pela Curuzu, também teve números ruins quando atuou em Belém. No Paysandu, o jogador marcou apenas dois gols em 31 partidas.

Já Eron, que atuou no Remo em 2020 e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B naquele ano, pouco fez quando veio a Belém. Com a camisa azulina, o jogador não marcou gols nas oito partidas que disputou.

Trio fez mais gols que a dupla Re-Pa

Se somarmos os gols dos três jogadores citados — Eron, Marcelo Toscano e Paulo Rangel — obtemos a quantia de 26 gols marcados no Campeonato Brasileiro. O número, inclusive, é maior que a quantidade de tentos marcados por Remo e Paysandu, juntos, na Terceirona.

Somando as redes balançadas pela dupla Re-Pa na Série C alcançamos o número de 23 gols marcados. O Leão Azul tem um ataque ligeiramente melhor que o do Papão: 12 gols contra 11.