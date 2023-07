Paysandu vai doar ingressos para o Re-Pa em campanha solidária; veja como conseguir

O Paysandu, em uma campanha solidária em parceria com a Fundação Hemopa, vai realizar a doação de ingressos para o clássico Re x Pa da próxima segunda-feira (17). Os torcedores bicolores que realizarem doação de sangue a partir desta quinta-feira (13), garantirão a entrada para a partida no Mangueirão.

Inicialmente, serão 50 ingressos disponibilizados para os primeiros doadores. A campanha vai até sábado (15), na sede do Hemopa, localizada no bairro de Batista Campos, em Belém. Caso a procura seja grande, o clube deve buscar maneiras de aumentar a quantidade de ingressos disponibilizada.



VEJA MAIS

O objetivo da campanha é ajudar a Fundação no aumento da coleta de doações, que fica em baixa no mês de julho, período com pouca procura. Para realizar a doação, o Fiel precisa ter mais de 18 anos e estar bem de saúde, sem a necessidade de jejum, além da apresentação de um documento de identificação com foto.

Venda de ingressos

Até o momento, o Paysandu não se manifestou sobre a abertura das vendas de ingressos para o clássico Re x Pa, nem sobre os valores. A previsão é que o anúncio aconteça na quarta-feira (12).