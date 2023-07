Paysandu oficializa a contratação do atacante Gustavo Custódio, que estava na Série D

O Paysandu oficializou, na noite desta segunda-feira (10), a contratação do atacante Gustavo Custódio, de 26 anos. O jogador, que teve passagens pelo Bahia-BA e pelo futebol da Coreia do Sul, estava disputando a Série D do Brasileirão pelo Atlético-BA. A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal na última semana.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com a oficialização da chegada de Custódio, o Paysandu chegou a 40ª contratação da temporada de 2023. Vale destacar que o clube vive um ano bastante conturbado do ponto de vista de planejamento de elenco. Além de ter contratado quase quatro times completos, o Bicola dispensou, no mesmo período, 21 jogadores.

VEJA MAIS

Perfil

Nascido em São Paulo (SP), o atacante acumula passagens pelo Grêmio Osasco-SP, clube que iniciou na base, além do Nacional-AM e Guarulhos-SP. Em 2019, o atacante chegou ao Bahia-BA, clube onde ficou até 2021. Neste período, o Tricolor baiano emprestou o atleta para o Retrô-PE, Caxias-RS e Incheon United-KOR, até encerrar seu vínculo.

No ano passado, Gustavo Custódio defendeu a Portuguesa-SP e nesta temporada jogou também pelo Capital-DF. Em 2023, o atacante já atuou em 30 partidas e marcou três gols.

A característica do jogador é atuar pelos lados do campo, podendo ser utilizado nos dois extremos. Um ponto positivo para o Papão é que o atleta já chega em condições de jogo. A última partida de Gustavo Custódio ocorreu no dia 1º de julho, na derrota do Atlético-BA para o Retrô, pelo placar de 2 a 1.