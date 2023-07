Nicolas Careca sobre vitória do Paysandu em cima do Amazonas: ‘Prova que temos capacidade’

O Paysandu conquistou a vitória sobre o Amazonas FC, líder do campeonato, no último domingo (9), em partida fora de casa, pela 12ª rodada da Série C. Com o êxito, os bicolores conseguiram subir na tabela e agora ocupam a 11ª posição, com 15 pontos. Para o atacante Nicolas Careca, responsável por abrir o placar no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, a vitória provou que o time ainda tem chances de alcançar a próxima fase.

“Estou muito feliz, a expectativa quando chegamos, até pela nossa posição, já é procurar o primeiro gol. E estou feliz por ter somado neste jogo e poder ganhar do time que tá na liderança porque a gente consegue mostrar a força que nosso grupo tem. Isso prova que temos capacidade de ganhar os outros jogos para subir na tabela”, afirmou o jogador.

Para o atacante, o desempenho do Papão evoluiu, comprovado com os jogadores segurando o placar no fim do jogo, mesmo com os desfalques do zagueiro Wellington Carvalho e do lateral-esquerdo Eltinho, que foram expulsos. E o responsável pela evolução tem nome: Hélio dos Anjos.

“O impacto que o professor Hélio está tendo no grupo está sendo positivo. Acredito que estamos evoluindo a cada treino, a cada jogo, então é a positividade que estamos tendo com a comissão que chegou. Isso foi mostrado porque conseguimos suprir o restante do jogo mesmo com dois a menos”, disse.

VEJA MAIS

Agora o próximo desafio do Paysandu é o grande clássico contra o Clube do Remo, na próxima segunda-feira (17). Com uma semana de treinos, o time tem tempo para ajustes antes de enfrentar o maior rival.

“Bom que temos a semana cheia, dá para ajustar os detalhes, tomamos um gol de bola parada do Amazonas, coisa também que dá para ajustar. São detalhes que o professor Hélio vai passar para nós no dia a dia, o foco nesta semana e no grande clássico que vem pela frente”, explicou.

E o Re x Pa é o primeiro de Nicolas Careca com a camisa do Paysandu. Sobre a expectativa para o jogo, o atacante disse estar empolgado: “É algo que mexe com a cidade, já joguei alguns [clássicos] no sul, como Grêmio e Inter, então tô com a melhor expectativa possível para o meu primeiro clássico”, disse.





Com a liberação do STJD, o Mangueirão deve estar lotado para o grande clássico. Para Nicolas, o apoio da torcida deve ser importante para o desempenho do time.

“Gostei do meu primeiro jogo com a casa cheia aqui contra o Brusque, infelizmente o resultado não foi positivo, mas gostei muito da torcida. Eles vêm do começo até o final, e agora mais uma notícia boa aí para a gente, que o público vai estar liberado para ir até o Mangueirão”, finalizou.

A partida entre Paysandu e Remo será na próxima segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão. Você pode acompanhar o clássico Lance a Lance em OLiberal.com.