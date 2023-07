Paysandu tem a 12ª pior média de gols entre clubes das séries A, B e C; veja números

O Paysandu tem a 12ª pior média de gols entre os 60 clubes que compõem as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. O clube paraense marcou 11 gols em 12 partidas, com média de 0,91 gols por jogo. Na Série C, somente cinco clubes têm números piores que os do ataque bicolor.

VEJA MAIS

Os números levantados na tarde desta segunda-feira (10) colocam o ataque do Paysandu à frente de apenas cinco clubes da terceira divisão:

Altos;

América-RN;

Pouso Alegre;

Floresta;

CSA.

Manaus e Figueirense, também na Série C, mantiveram os mesmos números do Paysandu até o fim da 12ª rodada. Na Série B, cinco clubes tiveram médias piores que a do Papão: ABC, Avaí, Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Botafogo-SP. Já na primeira divisão do Brasileirão, apenas Corinthians e Vasco tiveram números piores.

Ataque inconsistente e pior defesa da Série C

O ataque bicolor só marcou em 7 das 12 partidas jogadas na Série C, e a equipe não marcou mais de dois gols em nenhuma partida que jogou na Terceirona. Além disso, o Paysandu é o time que mais sofreu gols na competição: 20 no total, sendo cinco deles sofridos na partida contra o Ypiranga, em maio deste ano.

Após vencer o líder Amazonas no último sábado (8) por 2 a 1, o Paysandu se afastou da zona de rebaixamento e ocupa a 11ª colocação na tabela, mas pode ser ultrapassado por Remo e Ypiranga após o fim da rodada, que acaba na noite desta segunda.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)