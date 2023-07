Remo x Operário-PR: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (10/07) pela Série C

Remo e Operário-PR jogam hoje, segunda-feira (10/07) a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Baenão, em Belém. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Remo x Operário-PR ao vivo?

A partida Remo x Operário-PR poderá ser assistida pelo serviço de streaming DAZN, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Remo x Operário-PR chegam para o jogo?

Remo voltou a entrar na zona de rebaixamento após os resultados da rodada com 13 pontos em 11 jogos. A campanha é de 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 11 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já Operário-PR é o quarto colocado com 19 pontos e precisa vencer para se garantir bem no G8, haja vista que empatado com São José e com o São Bernardo e está a somente três pontos do Figueirense, que é primeiro time fora do G8. A campanha do Fantasma conta com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, em um universo de 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA - Remo x Operário-PR

Estádio: Baenão – Belém (PA)

Data: 10.07.2023

Horário: 20h30

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Esdras Albuquerque e Wagner José da Silva

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Prováveis Escalações: Remo x Operário-PR

Remo: Zé Carlos, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin (Evandro); Richard Franco (Claudinei), Pablo Roberto (Rodriguinho) e Muriqui; Vitor Leque (Jean Silva), Fabinho e Élton. Técnico: Ricardo Catalá.

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Allan; Willian Machado e Arthur Neves; Índio, Erik Bessa, Vinícius Diniz e Alisson Taddei e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes.