Antes de duelo com o Operário, Remo volta à zona de rebaixamento da Série C

O duelo contra o Operário-PR, às 20h30 desta segunda-feira (10), no Estádio do Baenão, ganhou contornos ainda mais decisivos para o Remo. Com os resultados do fim de semana, na Série C do Brasileiro, o Leão Azul encerrou a 12ª rodada na zona de rebaixamento.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Praticamente todos os adversários diretos do Remo na luta contra o Z4 venceram. O rival, Paysandu, derrotou o Amazonas por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Manaus sobre o América-RN. Já o Floresta, também fora de casa, fez 1 a 0 no Pouso Alegre. Como mandante, só a Aparecidense ganhou: 2 a 1 no São José.

VEJA MAIS

Com isso, o Remo caiu para a 17ª posição, com 13 pontos, mesma pontuação de Aparecidense (15°) e Manaus (16°). Porém, o Leão tem apenas três vitórias - primeiro critério de desempate - contra quatro dos adversários.

Caso pontue contra o Operário-PR, já será o suficiente para o Remo deixar o Z4. No entanto, a vitória é o ideal, já que, com uma combinação de resultados, poderia ficar a um ponto do G8, sendo que ainda restariam sete rodadas para o fim da primeira fase.

Acompanhe Remo x Operário ao vivo e Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.