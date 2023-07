Novo lateral do Remo pode estrear contra o Operário e promete esquentar a briga por posição no time

O Remo poderá ter estreia diante do Operário-PR, nesta segunda-feira (10), no Baenão, pela Série C. O lateral-esquerdo Evandro Lima, de 26 anos, que estava no Águia de Marabá, já foi regularizado e pode ser uma das opções do técnico Ricardo catalã na equipe. O atleta foi apresentado oficialmente pelo clube azulino e disse estar pronto para defender o Remo já na próxima partida.

Evandro Lima teve seu nome publicado no Boletim informativo Diário da (CBF) na última sexta-feira (7). O atleta estava jogando pelo Águia, a Série D do Campeonato Brasileiro e treinou com o grupo, após bateria de exames, testes físicos e trabalhos realizados com os fisiologistas do Remo. Evandro agradeceu a oportunidade de defender o clube e falou da briga po posição no time, já que disputará a vaga de titular com Kevin e Leonan.

“Estou apto para jogo e ser titular e isso fica a critério do treinador. Será uma disputa muito sadia em prol da melhora do time. Eles [Kevin e Leonan] são excelentes jogadores e tenho certeza que vai ser uma disputa muito boa para conseguirmos as vitórias da equipe. Chego para somar e espero corresponder a expectativa do torcedor, que pode esperar um Evandro muito aguerrido em campo. Garra e determinação não irão faltar”, afirmou.

O jogador citou o Águia de Marabá, seu ex-clube e o atual campeão paraense, título conquistado em cima do Remo, dentro do Baenão e com a pressão da torcida. Ele agradeceu ao Águia por ter dado a oportunidade e assim ter aparecido no futebol e chamado atenção do Remo. O jogador afirmou que os objetivos do Remo na Série C serão conquistados e relembrou que já atuou na competição e sabe das dificuldades.

“Só tenho a agradecer ao Águia por abrir as portas e acreditar no meu trabalho e potencial, mas o Remo é um clube de massa, gigante no futebol brasileiro e é um sonho estar vestindo essa camisa. Em 2019, eu joguei a Série C pelo ABC e sei da competição, que é muito dura e difícil, mas com um grupo qualificado aqui do Remo, tenho certeza que vamos conseguir os objetivos”, disse.