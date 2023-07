Presidente do Águia sobre saída de atacante para o Remo: 'É mentira'; Leão não confirma

O Remo continua em busca de reforços para as pontas do ataque e já teria encontrado mais um possível alvo. De acordo com rumores nas redes sociais, a bola da vez é o atacante Luan Santos, de 23 anos, campeão paraense pelo Águia de Marabá em cima do próprio Leão.

Porém, o presidente do Azulão, Sebastião Ferreira, o Ferreirinha, negou a saída do atleta. Em contato com a reportagem da equipe de esportes de O Liberal, Ferreirinha foi enfático: "É mentira!", disse o dirigente.

O Remo também foi procurado para falar sobre o assunto, mas o clube não confirma a ida do jogador, que retornaria ao clube azulino. Atacante de beirada, Luan Santos chegaria para ser mais uma opção de ataque para o técnico Ricardo Catalá.

Maranhense do município de Rosário, o atacante Luan Santos chegou ao Águia no início desta temporada. Com oito gols em 28 partidas até aqui no ano, o jovem é um dos destaques com Azulão.

Luan Santos passou pelas categorias de base do Remo em 2019, quando jogou pelo sub-19 do time azulino. Depois, o atleta vestiu as camisas de Ypiranga-AP, Grêmio Prudente-SP, Independente-AP. No futebol paraense, Luan passou por Gavião Kyikatêjê, Amazônia Independente, Tuna Luso e Parauapebas, até a chegada ao Águia.