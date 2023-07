Remo encara o Operário no Baenão com a missão de vencer em casa e se afastar do Z4

O Remo terá pela frente na noite de hoje um importante compromisso na perseguição pelo G8 e afastamento do Z4 da Série C. O Leão encara o Operário-PR, às 20h30, no Baenão, pela 12ª rodada da Terceira Divisão. A equipe paraense terá que superar as ausências no time, o Operário, que briga na parte de cima na tabela e a pressão de jogar em casa e vencer, já que o Leão conquistou apenas uma vitória diante do Fenômeno Azul.

Para o jogo diante do Fantasma, o Remo terá algumas ausências. O goleiro Vinícius e o atacante Pedro Vitor estão fora da partida, já que terão que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Ricardo Catalá terá como substituto de Vinícius o goleiro Zé Carlos, já na frente, o treinador pode utilizar Vitor leque, atacante recém-contratado, além de Jean Silva.

No meio o Remo poderá ter mais desfalques. O volante Anderson Uchôa, com dores no púbis, não treinou durante a semana e deve permanecer no Departamento Médico. Já o meia Rodriguinho sofreu uma lesão grau I na coxa, ficou de fora dos treinos de quarta, quinta e sexta, mas fez parte da movimentação realizada no sábado e no domingo, porém, a possibilidade é que ele seja poupado para o clássico contra o Paysandu, na próxima rodada. No lugar de Uchôa, Catalá deve colocar Claudinei ou Richard Franco. Já no posto de Rodriguinho, caso seja mesmo poupado, Pablo Roberto deve assumir a vaga, porém, Marcelo também briga pela posição.

Novidade

Mas o time azulino poderá ter mudança. O lateral-esquerdo Evandro Lima, de 26 anos, que estava disputando a Série D pelo Águia, foi regularizado e pode estrear pelo Remo no lugar de Kevin, que vem sendo bastante criticado pelo torcedor do Remo. O atleta já treinou com o grupo e foi apresentado oficialmente no último final de semana e disse estar apto para estrear.

Tabela

Com a vitória do Paysandu e Manaus-AM, o Remo caiu posições e agora é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação com 13 pontos. Uma vitória coloca o Leão Azul com 16 pontos e fica próximo do G8, mas para isso terá que passar pela forte defesa do Operário, equipe que tomou menos gol na competição, foram apenas seis, em 11 partidas.

Em casa não vem tão bem

Outra situação que o Remo precisa trabalhar nessa competição é jogar com o seu torcedor e obter os três pontos. O Leão Azul nessa Série C de 2023 não consegue ganhar jogando em casa. Foi apenas um triunfo, contra o Confiança-SE, em cinco partidas, com duas derrotas e mais dois empates, um deles contra o Figueirense-SC, em 1 a 1, com mais de 30 mil torcedores no Mangueirão.

Lucas Marques

O lateral-direito Lucas Marques, titular absoluto no time de Ricardo Catalá, pede um pouco mais de tranquilidade da equipe, cita a força do adversário, mas garante que o Remo precisa se impor jogando em Belém e que o fator torcedor precisa ser a favor da equipe para conquistar os três pontos.

“É complicado falar [sobre o adversário], que tem a melhor defesa. Cada jogo é uma história, cada partida o time se posta diferente, eles possuem atletas com quem eu já trabalhei. Se continuarmos fazendo ofensivamente o que estamos realizando nos últimos jogos e tendo um pouco de tranquilidade, vamos conseguir ser efetivos. O jogo mais difícil que teremos [até aqui] é o Operário, time que briga na ponta de cima, mas somos uma boa equipe, vamos impor nosso ritmo dentro de casa, será um jogo bom de atuar”, falou.

Adversário

O Operário chega a Belém para enfrentar o remo com alguns desfalques, são eles: Marco Antônio, Rafhael Lucas, Jeferson Romário e Silvio, esse último por suspensão, já os outros estão no Departamento Médico.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Baenão – Belém (PA)

Data: 10.07.2023

Horário: 20h30

Arbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Esdras Albuquerque e Wagner José da Silva

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Remo: Zé Carlos, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra; Kevin (Evandro); Richard Franco Ou Claudinei; Pablo (Rodriguinho); Vitor Leque ou Jean Silva; Muriqui; Fabinho ou Élton. Técnico: Ricardo Catalá.

Operário: Rafael Santos; Sávio, Allan; Willian Machado e Arthur Neves; Índio, Erik Bessa, Vinícius Diniz e Alisson Taddei e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes.