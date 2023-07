Após derrota para o Paysandu, técnico do Amazonas defende goleiro de críticas: ‘Não entro na pilha’

No último sábado (8), o Paysandu venceu o Amazonas por 2 a 1, jogando em Manaus. A vitória, em partida válida pela 12ª rodada da Série C, distanciou o time bicolor da zona de rebaixamento e acabou com invencibilidade do clube manauara, que não perdia há 10 jogos.

VEJA MAIS

O goleiro Edson Mardden, entretanto, foi novamente alvo de críticas por parte da torcida do Amazonas. O arqueiro espalmou uma bola chutada por Eltinho para o meio da área, permitindo que João Vieira marcasse o segundo gol do Papão, aos 35 minutos do 2º tempo. Essa é a segunda falha recente de Edson, que também falhou na partida do Amazonas contra o Pouso Alegre. Na ocasião, a equipe mineira chegou a empatar a partida em 1x1, mas Luan marcou o 2º gol do Amazonas e garantiu a vitória por 2x1.

Em entrevista ao GE Amazonas, o treinador Rafael Lacerda falou sobre a qualidade de Edson e afirmou que só trocará o jogador se achar necessário, não sendo influenciado pelas reclamações da torcida:

“Concordo que o Marcão está pedindo passagem, mas o Edson é um grande goleiro. Eu não sou um triturador de jogador, não entro na pilha de outras coisas. Se eu achar que o Marcão merece uma oportunidade, vai ser no momento certo. Eu tenho que tomar cuidado, não posso agir com a emoção. E eu fico incomodado porque troquei muitos goleiros. Então vamos avaliar internamente”, declarou o treinador.

Críticas à arbitragem

A série C vem sendo marcada por diversos erros de arbitragem que interferem no resultado das partidas em quase todas as rodadas, principalmente por conta da ausência do árbitro de vídeo nessa fase da competição. No último jogo entre Paysandu e Amazonas não foi diferente. Careca, que marcou o primeiro gol do Papão na partida, estava impedido. Mas o bandeirinha não percebeu a infração e a equipe paraense largou na frente.

O treinador do Amazonas criticou a arbitragem e pontuou o fato de que o bandeirinha da partida já esteve presente em diversos jogos do Paysandu:

“É muito difícil. Eu sei que a camisa do Paysandu é mais pesada, que o Hélio tem muito mais nome que o Lacerda. O árbitro foi péssimo, e foi para os dois. O bandeira, inclusive, já bandeirou muitos jogos do Paysandu. Mas a derrota não passou por eles e sim pela gente”, pontuou Lacerda.

Amazonas segue na liderança e Paysandu se aproxima do G8

Mesmo saindo derrotado da última rodada, o Amazonas segue na liderança da Série C, com 24 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, Brusque. Já o Papão, que venceu pela primeira vez fora de casa, somou três pontos importantes e chegou a 11ª colocação. O time ainda pode ser ultrapassado por Remo e Ypiranga, que jogam na noite desta segunda-feira (10). Veja os melhores momentos da partida entre Paysandu e Amazonas:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)