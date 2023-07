'La Negra': Paysandu lança terceiro uniforme de 2023 e homenageia a força da cor preta no clube

O Paysandu lançou, na noite desta segunda-feira (10), o terceiro uniforme da temporada de 2023. Batizada de "La Negra", a camisa é a última da coleção "Libertadores: orgulho da Amazônia" e exalta a força da cor preta na história bicolor.

De acordo com o clube, o novo uniforme já estará disponível para venda a partir da manhã desta terça-feira (11), em todas as oito lojas Lobo espalhadas pela grande Belém, além da unidade em Castanhal. O valor dos uniformes, no entanto, não foi divulgado.

Veja o vídeo de divulgação do novo uniforme: