Mesmo com Remo no Z4 e vitória do Paysandu, site aponta Papão com mais chances de queda

A 12ª rodada da Série C foi amarga para o Remo. Além de perder para o Operário no último minuto, o Leão viu a maioria dos rivais na luta contra o rebaixamento vencerem, inclusive o Paysandu. Com os resultados, o Bicola distanciou do Z4 e o time azulino foi jogado para a zona. Mesmo assim, o site especializado Chance de Gol aponta que os bicolores ainda têm mais risco de queda que o rival.

Na 12ª posição com 15 pontos, o Paysandu abriu dois para o Z4. Quem abre a zona de rebaixamento é justamente o Remo, que está em 17° com 13 pontos. Ainda assim, o Chance de Gol aponta que o Papão tem 24.3% de risco de cair para a Série D, contra 18.8% do rival azulino.

Apesar das chances bicolores teoricamente serem maiores, a plataforma indica que a dupla Re-Pa não deve ser rebaixada. De acordo com os cálculos do site, Altos, Manaus, Pouso Alegre e Aparecidense são as equipes com mais probabilidade de rebaixamento.

Curiosamente, Remo e Paysandu fazem o clássico Re-Pa na próxima rodada. A partida ocorre na segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão. Com um combinação de resutados, o Papão pode se afastar ainda mais do Z4 e até entrar no G8 da Série C. Já o Remo busca primeiro sair da zona, para depois pensar em voltar à briga pela classificação.

