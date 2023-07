Sem suspensos, Remo tem seis jogadores pendurados para o clássico Re-Pa; veja

Após a derrota para o Operário-PR e entrar na zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro, o Remo encara agora uma semana de Re-Pa. Para o clássico da próxima segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão, o Leão não tem suspensos, mas chega com seis pendurados.

De acordo com o levantamento feito pelo O Liberal, os zagueiros Diego Ivo e Diego Guerra, o lateral-esquerdo Kevin, os volantes Claudinei e Gustavo Bochecha e o atacante Muriqui têm dois cartões amarelos. Ou seja, caso alguém desta lista tome mais um amarelo será automaticamente suspenso.

Quem for punido, será ausência no jogo da 14ª rodada, contra o Náutico. O jogo será disputado no domingo, dia 23 de julho, às 19h, no Estádio dos Aflitos. Apesar disso, a expectativa é que ninguém seja poupado, já que uma vitória no Re-Pa pode dar um fôlego para o Remo para escapar do Z4 da Terceirona.

O Remo chega para o clássico Re-Pa em situação complicada na tabela. Em 17° com 13 pontos, o Leão abre a zona de rebaixamento da Terceirona. Há três jogos sem vencer, o time azulino teve a reação inicial freada, após o começo positivo com o técnico Ricardo Catalá.

