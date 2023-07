Paysandu: Arthur avalia treinos de Hélio dos Anjos e projeta Re-Pa da Série C

O técnico Hélio dos Anjos mal chegou ao Paysandu, mas o novo estilo de treinamentos já está sendo comentado pelos jogadores. Nesta quarta-feira (12), o volante Arthur detalhou, em entrevista coletiva, como são as atividades comandadas pelo novo treinador bicolor. Segundo ele, a intensidade é um ponto que tem causado estranheza entre os atletas.

"No primeiro dia de trabalho dele, a quilometragem corrida pela gente já foi maior. Isso é algo que percebemos e já mudamos. O professor tem equilibrado algumas coisas, adequando a nossa forma de jogar pra enfrentar o Remo. Sabemos que não estamos na forma que ele quer, mas vamos ajustamos", disse.

É importante ressaltar que a rotina de treinos mais intensa era algo prometido por Hélio dos Anjos. A preparação física dos jogadores foi alvo de críticas do treinador nas primeiras entrevistas coletivas pelo clube. Na oportunidade, o técnico disse que os atletas não tinham condições de suportar um jogo todo.

O volante Arthur também comentou sobre o clássico Re-Pa, que será disputado na próxima segunda-feira (17), às 20h, pela 13ª rodada da Série C. De acordo com ele, o Papão está mais confortável para o jogo, já que venceu no final de semana passado pelo Brasileirão. Apesar disso, o jogador prevê um jogo duro e diz que, em caso de derrota Bicolor, os planos de classificação para a próxima fase não estarão finalizados.

"A vitória nos trouxe coisas positivas, mas não estamos em uma situação confortável na tabela. Estamos com consciência do nosso momento e o Hélio tem nos preparado para fazer um bom jogo no clássico. A tabela está muito embolada, tanto que uma vitória nos colocou lá em cima. Sabemos que qualquer ponto é bem-vindo, mas não abriremos mão da vitória", explicou.

Paysandu e Remo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.