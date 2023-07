Paysandu divulga imagens do CT e presidente adia prazo de entrega da estrutura mais uma vez

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, adiou, mais uma vez, o prazo de entrega do primeiro campo do Centro de Treinamento do clube, que fica no bairro das Águas Lindas, região metropolitana de Belém. De acordo com o mandatário bicolor, os primeiros treinos na nova estrutura poderão ser realizados somente no final deste ano. Em caso de intercorrências, ele disse que esse prazo pode ser novamente adiado, desta vez para o início de 2024.

"Se Deus quiser neste ano, na segunda quinzena de dezembro, faremos um treino no nosso CT. O segundo campo já está andando também. Se tudo ocorrer bem, nossa expectativa é entregar tudo no final do ano, no mais tardar no início de janeiro. O bom é que teremos um lugar para treinar no momento mais difícil do ano", disse Ettinger, em entrevista para o Giro Bicolor.

Esta é mais uma das inúmeras vezes que o prazo de entrega do CT do Paysandu foi adiado. A última vez que o clube se pronunciou sobre o assunto foi em março, quando o vice-presidente bicolor, Roger Aguilera, disse ao Canal no YouTube “Ispia TV” que a estrutura seria entregue no início do segundo semestre de 2024.

Motivo do adiamento

De acordo com Maurício Ettinger, as obras no CT só avançaram nos últimos meses devido à participação da diretoria bicolor. Segundo ele, foram feitas obras de terraplanagem e, assim que o gramado for plantado, serão instaladas estruturas para um vestiário e um banheiro.

"Esse ano entramos firme na obra. Ativamos a diretoria, mas não começamos no início do ano por causa das chuvas. Trocamos o lençol freático, tratamos o campo e cuidamos da questão de drenagem. Na segunda-feira faremos a instalação de duas cisternas aqui. Depois, vamos fazer um vestiário e um banheiro. Tudo está encaminhado.

Entenda o caso

O Paysandu anunciou o terreno na gestão do então presidente Alberto Maia, no dia 27 de junho de 2016. Uma grande festa foi feita pela direção, porém, desde então, pouco foi feito. Nesse período passaram pelo clube os presidentes Sérgio Serra, Tony Couceiro, Ricardo Gluck Paul e Maurício Ettinger e nenhum campo foi construído na área. Vários prazos foram dados para a inauguração, mas até o momento nada saiu do papel.

Neste período o Paysandu promoveu várias ações para arrecadar dinheiro e materiais de construção, visando o andamento das obras. Máquinas foram colocadas no local, fizeram a limpeza da área, tirando árvores, mas pouco andou. Uma das ações de marketing feitas pelo clube foi uma categoria exclusiva de sócio-torcedor, ainda durante o pico da pandemia de Covid-19, para destinação de verbas para a construção do Centro de Treinamento.

O Paysandu também criou uma “Vakinha virtual”, em que os torcedores podiam doar a quantidade que pudessem, porém, a arrecadação não chegou nem perto do esperado. O clube alviceleste estipulou arrecadar a quantia de R$1 milhão, porém, foi doado apenas R$36.829,39.

Uma outra ação que teve verbas direcionadas ao Centro de Treinamento foi o famoso “Pix do Julinho”, em que torcedores realizaram doações via Pix ao clube, em uma ação com um “Porquinho” (cofre), que ganhou as redes sociais. Mais de R$40 mil foram arrecadados e destinados às obras.

Com aproximadamente 113 mil m², o local do CT bicolor faz parte de uma área de preservação ambiental. O projeto inicial orçado pelo Paysandu era entre R$10 e R$12 milhões e construção de cinco campos para treinos, além de um campo para treinamento somente de goleiros, hotel, refeitório, academia, piscina, além de um departamento de saúde.