Re-Pa 770: Hélio dos Anjos defende tabu diante de clássico contra o Remo; entenda

Depois de três passagens pelo futebol paraense, o técnico Hélio dos Anjos foi novamente acionado para resolver o problema do Paysandu, que não anda muito bem das pernas na Série C do Campeonato Brasileiro. Logo na estreia, o treinador foi derrotado pelo Brusque, mas conseguiu recuperar-se, vencendo o Amazonas, líder da competição, fora de casa. Na próxima segunda-feira (17), o técnico colocará à prova uma marca digna de respeito: em 10 clássicos "Re-Pa", o atual técnico bicolor desconhece a palavra derrota.

A primeira vez dele no futebol paraense foi em 1995. Na época ele comandou o Clube do Remo e deu início a marca pessoal. Foram dois clássicos disputados, sem derrota. Os demais jogos sem perder aconteceram enquanto comandava o Paysandu. Foram duas passagens antes da recém-chegada. A primeira em 2002 e a segunda na virada de 2019 para 2020.

Nesse período, foram oito partidas, com cinco vitórias e três empates, totalizando 10 jogos invictos, no clássico mais disputado do futebol mundial. De quebra, Hélio ainda conquistou o Campeonato Paraense de 2020, depois de duas vitórias sobre o maior rival.

Antes de chegar ao bicolor paraense, Hélio esteve no comando da Ponte Preta, por onde disputou um total de 23 partidas, entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Como cada time chega para o Re-Pa

Ao menos na tábua classificatória, a posição do Paysandu é um pouco mais confortável que a do rival. Atualmente, o Paysandu é o 12º colocado, com 15 pontos, enquanto o Clube do Remo patina na 17ª posição, com 13 pontos. Caso saia vitorioso novamente, Hélio pode levar o Paysandu para o G8, que tem o Botafogo-PB na porta de entrada, com 18 pontos. Os dois times duelam nesta segunda-feira (17), a partir das 20 horas, no Mangueirão, pela 13ª rodada da competição. O Re-Pa terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.