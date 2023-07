Paysandu inicia a venda de ingressos para o Re-Pa e preços geram revolta na torcida; veja

O Paysandu começou a venda de ingressos para o Re-Pa da Série C do Campeonato Brasileiro. Para a partida, que ocorre na segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão, as entradas custam R$ 50 (arquibancada) e R$ 100 (cadeira). A compra pode ser presencial, em todas Lojas Lobo, e também online, no site da Bilheteria Digital.

Porém, os preços usados pelo Papão para o clássico foram alvos de críticas por parte dos torcedores, na publicação do Paysandu sobre os ingressos. Vários bicolores reclamaram da combinação preço, data e horário, além do momento do time em campo:

Mesmo após ganhar do líder, Amazonas, fora de casa, o Paysandu está apenas a dois pontos (15 a 13) do Z4, que é aberto pelo próprio Remo. Com isso, em caso de derrota no Re-Pa, com uma combinação de resultados, os bicolores podem voltar à zona de rebaixamento.

Público geral

À princípio, o clássico só poderia ter mulheres e crianças nas arquibancadas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo ao Paysandu quanto à perda de dois mandos de campo, punição imposta ao clube paraense após julgamento no próprio STJD no último dia 28. Com a liminar concedida, o Re-Pa terá público livre.

Campanha solidária

Como informado pela equipe de O Liberal, o Paysandu também realiza uma campanha solidária, com ingressos à disposição. Os 50 primeiros bicolores que doarem sangue a partir de quinta-feira (13), na sede do Hemopa, no bairro Batista Campos, receberão entradas para acompanhar o Re-Pa.

A campanha visa ajudar a Fundação no aumento da coleta de doações, que fica em baixa no mês de julho, período com pouca procura. Para realizar a doação, o Fiel precisa ter mais de 18 anos e estar bem de saúde, sem a necessidade de jejum, além da apresentação de um documento de identificação com foto.