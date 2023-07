Alvo da torcida do Paysandu, volante acerta com rival de Tuna e Águia na Série D

O meia Gabriel Davis, que deixou o Paysandu em comum acordo no último mês de junho, é o novo reforço do Nacional-AM. Com isso, o jogador volta ao futebol amazonense, onde esteve antes de vir para o Papão. Além disso, Gabriel fecha com um rival direto de Tuna Luso e Águia de Marabá, na Série D.

Criticado

Gabriel Davis, de 33 anos, chegou ao Paysandu em 2022. Sem conseguir se firmar na titularidade, ainda assim o técnico Márcio Fernandes o utilizou várias vezes, inclusive em partidas decisivas. Porém, o jogador não conseguiu corresponder e foi alvo de criticas da torcida do Papão.

O jogador chegou ao clube da Curuzu sob a chancela de Ricardo Lecheva, com quem havia trabalhado no Amazonas-AM. No time bicolor, Gabriel Davis jogou em várias posições do meio-campo. Com a camisa alviceleste, Gabriel Davis atuou em 32 partidas e conquistou o título da Copa Verde 2022.

Série D

No momento, o Nacional-AM é o vice-líder do grupo A1 da Série D. Com 24 pontos, o time está um atrás da Tuna Luso e tem quatro a mais que o Águia de Marabá. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase e Lusa e Nacional já avançaram se classificaram para a segunda fase.