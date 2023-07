Atacante é apresentado no Paysandu e diz ter condições de estrear no Re-Pa: 'Cheguei pra jogar’

"Cheguei pra jogar". É assim que o atacante Gustavo Custódio, recém-contratado pelo Paysandu, se apresentou para a torcida bicolor na primeira coletiva de imprensa vestindo a camisa do clube, nesta terça-feira (11). O jogador afirma que, por ter uma boa minutagem de jogos na temporada, já tem condições de entrar em campo no próximo compromisso do Papão na Série C.

"Estou com ritmo de jogo, tenho 20 partidas neste ano. Acredito que chego na melhor fase da minha carreira e vim aqui com a expectativa de chegar e jogar. Estou há cinco dias treinando com o restante do elenco e me sinto muito bem fisicamente", disse.

Questionado sobre a nova rotina de treinos imposta por Hélio dos Anjos, o jogador disse que o técnico bicolor não faz "nada de absurdo". Segundo ele, as atividades da Curuzu são similares as que eram feitas no Atlético-BA, clube que defendeu até o mês passado.

"Pelo treinamento aqui, vejo que não é nada absurdo. É tudo aquilo que já fazia no outro clube, então ele não manda eu fazer nada que não sei. A expectativa é que possa ajudar bastante o time com isso", disse.

Vale destacar que a rotina de treinos mais intensa era algo prometido por Hélio dos Anjos. A preparação física dos jogadores foi alvo de críticas do treinador, que disse que os atletas não têm condições de suportar um jogo todo.

Série C

O próximo duelo do Paysandu na Série C será na segunda-feira (17), diante do maior rival, o Remo, pela 13ª rodada da competição. O Re-Pa, que começa às 20h, no estádio Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.