Após estreia no Paysandu, goleiro Matheus Nogueira aparece em seleção da 12ª rodada da Série C

O goleiro Matheus Nogueira, que estreou com a camisa do Paysandu na partida do último sábado (8) contra o Amazonas, já caiu nas graças da torcida bicolor. O jogador foi um dos principais personagens da partida, tendo feito diversas defesas que garantiram a vitória do clube paraense por 2 a 1 e colocaram o atleta na seleção da 12ª rodada da Série C, organizada pelo canal Nosso Futebol.

O Paysandu vinha sofrendo com falhas sucessivas de seus arqueiros. Na 10ª rodada, o clube sofreu dois gols por falhas individuais do goleiro Gabriel Bernard e acabou perdendo por 3 a 2. Recém-contratado, Matheus Nogueira estreou com a camisa do Papão na partida contra o Amazonas após passagem pelo futebol português, jogando pelo Portimonense.

Nogueira fez diversas defesas difíceis e garantiu a vitória do Paysandu por 2 a 1, afastando o clube da zona de rebaixamento. O arqueiro ainda foi recompensado com o reconhecimento da torcida, que votou através das redes sociais do canal Nosso Futebol, elegendo Nogueira para a seleção da 12ª rodada da Série C. Confira:

Além do goleiro, o zagueiro Paulão também foi eleito para a seleção da rodada. A decisão é bem simbólica, tendo em vista que o clube bicolor tem a pior defesa da Série C, com 20 gols sofridos até aqui.

Além dos dois jogadores do Paysandu, também foram eleitos para a seleção da rodada o ex-bicolor Ricardinho, hoje no Floresta, o atacante Ítalo, do Volta Redonda, o lateral Victor Ferraz, do Náutico, e seis jogadores do Operário, clube que venceu o Remo na noite da última segunda (10).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)