Paysandu anuncia mais um contratado para a sequência da Série C; veja

O Paysandu continua trazendo reforços para a campanha da Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Kevyn, de 25 anos. O jogador, natural de São Gonçalo (RJ), esteve recentemente no Retrô FC (PE), que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogador carioca iniciou a carreira nas categorias de base do Botafogo-RJ, em 2012, e logo depois transferiu-se para o Náutico, onde permaneceu até 2018. Depois, já no profissional, passou pelo Salgueiro (PE), Resende (RJ), voltou para o Náutico em 2020, CSA e Azuriz Futebol. Este ano disputou o Campeonato Carioca pelo Resende, onde fez quatro partidas, até ir para o Retrô FC, disputando outros sete jogos.

O último jogo oficial do atleta foi no dia 18 de junho, no empate em 1 a 1 entre o Retrô FC e o Sergipe. Kevyn vem a pedido do técnico Hélio dos Anjos e aguarda o nome no Boletim Informativo Diário (BID) para vestir a camisa bicolor.