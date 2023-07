Com quatro suspensos para o Re-Pa, Paysandu é líder de cartões da Série C

Enquanto luta para garantir uma vaga entre os oito melhores clubes que avançam à próxima fase da Série C, o Paysandu corre por fora para atenuar o prejuízo causado pelo excesso de cartões recebidos por seus atletas. De acordo com um levantamento feito pelo jornalista Carlos Ferreira, o Papão é o líder no ranking da Série C, com nada menos que 59 cartões, sendo 52 amarelos e sete vermelhos, dois deles na partida contra o Amazonas, no último sábado (8).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Dos 20 clubes participantes, o Paysandu foi o mais penalizado nas 12 rodadas disputadas até o momento. A distância para o segundo inclusive é larga. Quem mais se aproxima da estatística bicolor é o Pouso Alegre, com 52 cartões, sendo 50 amarelos e dois vermelhos. O terceiro colocado na lista de indisciplinados é o Aparecidense, que tomou 50 cartões, divididos em 49 amarelos e um cartão vermelho.

Já o adversário vem numa situação um pouco mais amena, mas nem por isso livre de problemas. Em 12 partidas, o time comandado pelo técnico Ricardo Catalá levou 42 cartões, que se dividem entre 41 amarelos e apenas um vermelho. Em linhas gerais, o Re-Pa da próxima segunda-feira terá pelo menos quatro desfalques certos.

SAIBA MAIS



Para o clássico contra o Leão, o Papão não terá os volantes Nenê Bonilha e Geovane, o lateral-esquerdo Eltinho e o zagueiro Wellington Carvalho. Os defensores foram expulsos contra o Amazonas, enquanto os jogadores de meio-campo receberam o terceiro cartão amarelo. Com as ausências, o comandante terá que pensar nos substitutos. No caso de Eltinho, a tendência é que o lateral Igor Fernandes, que volta de suspensão, fique com a vaga. Já na zaga, Wanderson parte como favorito ao lugar, enquanto ainda há Naylhor e Rodolfo Filmon como opções.

Isso sem contar os pendurados, o goleiro Gabriel Bernard, o lateral-direito Edilson, o volante Arthur, o meia Fernando Gabriel e o atacante Vinícius Leite, com dois amarelos para cada. O duelo entre Remo e Paysandu será na próxima segunda-feira (17), às 20 horas, no Mangueirão.