Paysandu fará treino aberto à torcida na Curuzu às vésperas do Re-Pa da Série C

O Paysandu vai realizar, no próximo domingo (16), às 9h, um treino aberto para a torcida no estádio da Curuzu, em Belém. A atividade será a última do elenco bicolor antes do clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série C.

Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, a entrada no estádio custará 1 kg de alimento não perecível. Os mantimentos serão, posteriormente, doados para uma instituição de caridade.

Vale destacar que o Paysandu chega motivado para o duelo contra o maior rival, o Remo. No último final de semana, o Papão venceu o Amazonas-AM, fora de casa, por 2 a 1. O resultado fez com que o Bicola saltasse algumas posições na tabela, terminando a rodada em 12ª lugar, com 15 pontos, próximo ao G-8, zona de acesso à próxima fase do campeonato.

O clássico Re-Pa será realizado na segunda-feira (17), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.