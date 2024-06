Paysandu sofreu um gol nas últimas cinco partidas e tem a 6ª melhor defesa da Série B; veja números

O Paysandu é uma das equipes da Série B com melhor desempenho defensivo nesta temporada. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o time bicolor foi vazado apenas oito vezes na Segundona deste ano. O número coloca o Papão na 6ª posição entre as melhores defesas da competição. Apresentam as mesmas estatísticas que o Bicola o América-MG e a Chapecoense-SC.

O bom desempenho defensivo do Papão, inclusive, pode ser evidenciado nas partidas mais recentes da equipe. Ainda de acordo com levantamento feito pela reportagem, nos últimos cinco jogos, o Paysandu sofreu apenas um gol. O tento foi registrado na 9ª rodada da Segundona, diante do Sport-PE, fora de casa.

Os bons números defensivos do Papão passam pelas boas atuações de uma peça-chave da primeira linha bicolor: o zagueiro Lucas Maia. Seja ao lado de Wanderson ou de Quintana, o defensor foi titular em todas as partidas do time bicolor na Segundona e vem acumulando boas impressões. Segundo a plataforma Sofascore, o atleta teve nota média de 7,16 nas cinco últimas partidas pela Série B.

Apesar do desempenho positivo, Lucas Maia rechaça a ideia de que a defesa é o principal setor da equipe do Paysandu. Segundo ele, devido como a equipe joga, há uma responsabilidade geral na produção ofensiva e defensiva do time na temporada.

"Todos os setores são importantes, porque ajudam de alguma forma. A nossa parte defensiva começa lá na frente, já que temos um estilo de jogo de marcação na saída de bola. Da mesma forma que quando a gente ataca, a construção de jogadas começa lá atrás. O grupo todo é importante", disse Lucas.

O zagueiro lamenta, apesar da consistência defensiva da equipe, a falta de vitórias no torneio. Na rodada passada, diante do Sport-PE, o Papão voltou a perder depois de quatro rodadas e o desempenho negativo da equipe foi sentido pelos jogadores. Segundo Lucas Maia, o Bicola precisa voltar a praticar o mesmo estilo de jogo, que já deu frutos positivos, para voltar a vencer.

"Sem dúvidas saímos incomodados pela forma que perdemos, mas a competição é assim. Sabemos que temos uma oportunidade de melhorar nossa forma de jogar já na próxima rodada, só que agora fora de casa. Temos consciência que temos um jeito de atuar eficaz, que já nos deu vitórias, e precisamos colocar isso em prática diante do Ituano-SP", avaliou.

Paysandu e Ituano-SP se enfrentam neste sábado (15), às 18h, pela 10ª rodada da Série B, no estádio Novelli Júnior, em Itu. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.