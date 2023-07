Paysandu e Tuna foram vítimas de duas das cinco maiores goleadas da história do Brasileirão; confira

Dois dos três maiores times do Pará - Paysandu e Tuna - ocupam posições de destaque em um ranking nada glorioso. Segundo um levantamento feito pelo site ge, Papão e Águia do Souza foram vítimas de duas das cinco maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro. Confira o ranking:

Brasiliense 10 x 0 Interporto-TO - Série D - 2023 Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI - Série A - 1983 Vasco 9 x 0 Tuna Luso - Série A - 1984 Paulista 9 x 0 Paysandu - Série B - 2006 América-MG 9 x 0 Jataiense-GO - Série C - 2006

O levantamento foi feito após a goleada do Brasiliense em cima do Interporto-TO, por 10 a 0. No início da semana, Jacaré passeou por cima da equipe de Palmas com gols de Bruno Cosendey (3x), Tobinha, Zotti, Gabriel Santiago, Matheus Barboza, Tartá, Lila e Wallace.

Goleadas paraenses

Os placares elásticos sofridos por Tuna e Paysandu estão no imaginário do futebol paraense até hoje. Em ambos os casos, as equipes estavam como visitante e viviam condições ruins no campeonato nacional. Relembre:

Vasco 9 x 0 Tuna Luso

São Januário, palco da partida entre Vasco e Tuna, pelo Brasileirão de 1984 (Rafael Ribeiro / Vasco.com.br)

Sem contar com seu principal jogador, Roberto Dinamite, o Vasco, treinado por Edu Coimbra (irmão de Zico), aplicou uma impiedosa goleada na Águia do Souza, em partida válida pelo Grupo A da primeira fase do Brasileirão de 1984. Arturzinho (4x), Marcelo Vita (3x), Geovani e Airton fizeram os gols do Gigante da Colina.

O Vasco chegou na final daquela edição, perdendo para o Fluminense. Já a Tuna terminou a primeira fase em quarto lugar da chave, garantindo vaga na repescagem para tentar alcançar a etapa seguinte do torneio. No entanto, a Gloriosa perdeu para o Treze-PB e deu adeus ao Brasileirão.

Paulista 9 x 0 Paysandu

Partida, válida pela Série B de 2006, foi a quarta maior da história do Brasileirão (Divulgação)

O clube paraense entrou em campo no Estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí (SP), pela penúltima rodada da Série B de 2006, em crise. A equipe bicolor vivia problemas financeiros, jogadores com salários atrasados e o time em queda de rendimento na reta final do torneio. O técnico Sinomar Naves tentou motivar a equipe, mas em campo, o Paysandu sofreu a maior goleada da Série B, 9 a 0, que terminou com discussão no vestiário, debandada da equipe e rebaixamento para a Série C na última rodada.

Os gols daquele jogo foram marcados por Dema, Jaílson (5x), Fábio Vidal, Marcus Vinícius, Victor Santana.