Volante do Paysandu bate bola com garoto bicolor, que ganha ingressos para o Re-Pa; vídeo

Um pequeno torcedor do Paysandu teve uma noite para não esquecer. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o garoto aparece ganhando ingressos para o Re-Pa de segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a esposa do volante Geovane, Giovanna Montanari, viu o menino em uma praça e pediu para o marido bater bola com o garoto. Pouco depois, aconteceu o momento que pode ser visto no vídeo: Geovane presenteou o pequeno bicolor com ingressos para o clássico da Série C. Veja abaixo!