Goleiro do Paysandu diz ter tido ‘aperetivo’ do Re-Pa em clássico potiguar: ‘na hora tudo muda’

Clássico. Essa foi a palavra que mais foi citada na entrevista coletiva de Matheus Nogueira, goleiro do Paysandu, concedida nesta quinta-feira (13), na Curuzu. Às vésperas do Re-Pa, o arqueiro bicolor falou sobre a expectativa de enfrentar o maior rival alviceleste, o Remo, e revelou como tem sido os treinos durante a semana para que, na segunda-feira (17), o Papão saia vitorioso do encontro no estádio Mangueirão.

"É meu primeiro clássico aqui. Sabemos que a cidade é movida por futebol, pelo Re-Pa, e que temos uma responsabilidade grande. Sei, também, que o Remo não vem numa sequência boa, mas tudo muda na hora de um clássico. Precisamos dar algo a mais na hora do jogo e nos prepararmos para estar ligados quando a bola rolar", disse.

Matheus Nogueira é jovem, tem 25 anos, e teve poucas experiências em jogos decisivos como um Re-Pa. Apesar disso, disse que teve um bom aperitivo do que esperar do Clássico Rei da Amazônia no ano passado. Em 2022, quando defendia o ABC-RN, enfrentou o América-RN pela final do Campeonato Potiguar e enfrentou um jogo duro.

"Fizemos uma partida boa e conseguimos um resultado fundamental para levar a decisão pra casa. Empatamos fora e ganhamos dentro, suportamos a pressão e conseguimos conquistar o título", relembra.

A chave virou

De acordo com Matheus Nogueira, o Paysandu chega em bom momento para enfrentar o Remo. Ele afirma que a vitória sobre o Amazonas, no final de semana passado, fez bem ao elenco, que está motivado. Segundo ele, isso tem ajudado a equipe a crescer na parte física, criticada no início do mês pelo técnico Hélio dos Anjos.

"O astral do grupo tá muito bom. Esse ambiente nos deu um ânimo, mas não nos deixou 'folgados'. O Hélio [dos Anjos] tem cobrado muito isso, vários aspectos da parte física também. Então, o ambiente tá muito bom e estamos concentrados pro jogo de segunda. Temos que, já nos primeiros minutos, implementar nosso jogo, da forma que treinamos", disse.

Re-Pa

Remo e Paysandu se enfrentam pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão na segunda-feira (17), às 20h, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.