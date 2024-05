Fora de casa, Águia de Marabá encara o Maranhão-MA em busca da primeira vitória na Série D

O Águia de Marabá encara mais um desafio na quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Desta vez, sob comando de uma nova comissão técnica, o Azulão enfrenta o Maranhão-MA, neste sábado (18), a partir das 16h, no Estádio Castelão, em São Luis (MA), em busca da primeira vitória na quarta divisão.

Águia de Marabá

A equipe marabaense chega para a partida com a expectativa de alcançar a primeira vitória na Série D, após um início decepcionante na quarta divisão. A esperança chega com o técnico Glauber Ramos e a nova comissão, que assumiu o time após a dispensa do técnico Mathaus Sodré.

Com a renovação, o Azulão deve encarar a partida com uma nova postura para sair da vice-lanterna do Grupo A2. Em São Luis desde a última quinta-feira (16/5), o time chegou a treinar no Centro de Treinamento do Sampaio Corrêa, time maranhense que está disputando a Série C.

Maranhão-MA

O Maranhão chega para a partida como vice colocado do Grupo A2, mas, apesar de ter iniciado o Campeonato com duas vitórias, foi derrotado na última partida contra o conterrâneo Moto Clube.

A equipe também sofreu uma súbita mudança na comissão técnica, após o treinador Zé Augusto deixar o time para assumir o Sampaio Corrêa na Série C. O novo comandante da equipe é o técnico Vinícius Saldanha, que tem histórico no clube e chega em busca da vitória para manter o time no topo da tabela do Grupo A2.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D

Maranhão-MA x Águia de Marabá

Data: sábado (18/5)

Hora: 16h

Local: Estádio Castelão, em São Luis (MA)

Árbitro: Marcelo de Oliveira Silva

Assistentes: Marcelo de Oliveira Silva e Yuri Alves Soares

Maranhão-MA: Moisés, Franklin, Pedro Gustavo, Maicon, André Radija, Cavi, Adeílson, Vander; Vinicius Barata, Ronald Camarão e Felipe Cruz.

Técnico: Vinicius Saldanha.

Águia de Marabá: Axel Lopes, Daelson, David Cruz, Betão, Wender, Junior Dindê, Patrick, Wander, Braga, De Paula e Vitão.

Técnico: Glauber Ramos.