Após mudanças na comissão técnica e direção, Águia anuncia novo centroavante para a Série D

A tarde de domingo (12) foi movimentada no Águia de Marabá. Depois de demitir o técnico Mathaus Sodré e o gerente de futebol Roberto Ramalho, a diretoria do Azulão anunciou a contratação do atacante Rodrigão, de 30 anos. O jogador tem passagens recentes por equipes de séries A e B.

Apesar do currículo extenso, Rodrigão estava no Madureira, onde disputou a Campeonato Carioca no primeiro semestre. Lá, o atacante disputou oito partidas e marcou três gols.

No entanto, o jogador acumula passagens em equipes importantes, como Sport-PE, Ponte Preta-SP, Avaí-SC, Ceará-CE, Coritiba-PR, Santos-SP e Bahia-BA. Nesse período, o melhor período do atacante foi no Coxa Branca, em 2019, quando marcou 21 gols em 42 jogos.

Momento

Rodrigão, no entanto, chegará em um Águia de Marabá em crise. Após o final do Parazão, o Azulão começou mal a Série D com dois empates e uma derrota em três rodadas. Além disso, a equipe tem desvantagem de 3 a 1 no duelo contra o São Paulo-SP, pela Copa do Brasil.

Caso seja regularizado a tempo, Rodrigão poderá ser escalado no próximo compromisso do Águia na Quarta Divisão. No sábado (18), a equipe marabaense encara o Maranhão-MA, fora de casa, Às 16h, pela quarta rodada da competição.