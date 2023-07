'Agora são sete finais', avisa novo lateral-esquerdo do Paysandu, antes de possível estreia em Re-Pa

O último reforço contratado pelo Paysandu, visando a sequência da primeira fase da Série C garante que está apto para a estreia. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (14), o lateral-esquerdo Kevyn conversou com a imprensa e se mostrou animado para entrar em campo pelo bicolor paraense. O próximo jogo do Bicola será contra o Clube do Remo, na próxima segunda-feira (17), pela 13ª rodada da Terceira Divisão.

Kevyn chega por indicação do técnico Hélio dos Anjos, que busca contínua promovendo algumas alterações para deixar o time mais próximo da sua meta de trabalho. Uma das partes mais exigidas é, sem dúvida, no aspecto físico, e nele, Kevyn garante estar em dias. "Eu estava jogando no Retrô FC e meu último jogo foi contra o Sergipe, há menos de um mês, então estou em condições de ajudar o time, já que estava e continuo treinando forte", disse.

Kevyn reencontra o técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no Náutico, e acredita que pode manter a forma de jogo já conhecida por Hélio. "A gente tem que se adaptar a todos os tipos de treinador que a gente passa. No entanto, as minhas principais características são jogos de mais força. Eu chego com força na frente e procuro bastante o equilíbrio entre as partes ofensiva e defensiva. Espero retribuir a confiança do professor da melhor forma", avisa.

Kevyn garante conhecer bem a realidade da Série C e, mesmo diante de um clássico pela frente, garante não se importar com a pressão, mas sim com todos os sete jogos restantes. Atualmente o Paysandu é o 12º colocado, com 15 pontos, e precisa chegar entre os oito para seguir na competição.

"A gente sabe da dificuldade que é jogar a Série C. É um campeonato peculiar e esse ano tem grandes equipes, algumas que estavam na B. A gente sabe da dificuldade, são sete finais nos próximos jogos e vamos para cima atrás da classificação", completou Kevyn.