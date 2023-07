Órgãos planejam esquema de segurança para o clássico Re-Pa; veja as proibições

Para garantir a segurança e organização do clássico entre Remo e Paysandu, que ocorre na segunda-feira (17), às 20h, no Mangueirão, a Polícia Militar, por meio do Departamento-Geral de Operações (DGO), realizou uma reunião estratégica. O encontro teve lugar na quinta-feira (13), na sala de imprensa anexa ao próprio Estádio.

Reunião

A reunião contou com a participação de oficiais militares que atuam nas Unidades Operacionais da Região Metropolitana de Belém, além de representantes dos dois clubes de futebol envolvidos e demais órgãos de segurança pública. O objetivo central do encontro foi estabelecer diretrizes para os planejamentos táticos e operacionais, orientando o uso de metodologias, recursos e tecnologias no policiamento preventivo e repressivo.

Definições

Inicialmente, estava prevista a presença exclusiva de mulheres e crianças na torcida do Re-Pa, por causa de uma punição sofrida pelo Paysandu. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJD) concedeu um efeito suspensivo, permitindo que qualquer pessoa possa adquirir ingressos para o evento esportivo.

No entanto, o a decisão traz consigo algumas condições, tais como a proibição de entrada de torcidas organizadas de ambos os times, bem como de qualquer material que faça referência a essas torcidas, como camisetas, bandeiras, instrumentos, entre outros.

O coronel Orlandino, responsável por comandar as operações durante o clássico do futebol paraense, expressou confiança no planejamento realizado, ressaltando a experiência dos envolvidos em eventos desportivos:

"O planejamento foi bem feito, todos têm experiência em praças desportivas, mas o que vai definir o sucesso da nossa missão é o comprometimento de todos. Essa partida vai exigir muito de nós e precisamos ter a máxima atenção para dar tudo certo", avaliou o coronel.

Lance a Lance

Remo e Paysandu se enfrentam no encerramento da 13ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.