Paysandu: Destaque na estreia e novato no Re-Pa, Matheus Nogueira busca acabar com crise no gol bicolor

Em contraste com o goleiro rival - Vinícius do Remo -, o Paysandu terá um estreante no gol do Re-Pa: Matheus Nogueira chegou ao clube há duas semanas, estreou diante do Amazonas e sua segunda partida com a camisa bicolor será justamente o clássico de segunda-feira (14), às 20h, no Estádio Mangueirão, pela Série C.

Quarto goleiro do Paysandu na temporada, Matheus chegou à Curuzu em meio à crise no gol do Paysandu. Thiago Coelho foi barrado, Gabriel Bernard teve falhas contra o Botafogo-PB e Alan não convenceu. Segundo Matheus, os treinos são onde o goleiro mais sua a camisa, para tentar diminuir o risco de ser visado por falhas.

"A gente mais trabalha e mais treina, mas no jogo corre menos. Trabalhamos bastante para chegar no jogo, pois sabemos que não pode falhar, não pode errar. A gente trabalha para isso, minimizar estes erros", explicou o goleiro de 25 anos, eleito para o time da rodada da Série C, após a estreia contra o Amazonas.

Novato no Re-Pa, mas não em clássicos

Apesar de ser um novato no Paysandu e no Re-Pa, clássicos não são novidades para Matheus. Goleiro ex-ABC, o jogador contou que viveu o Clássico-Rei Potiguar contra o América e falou sobre um dos momentos que mais o marcou na rivalidade do Rio Grande do Norte:

"Jogei o ABC x América-RN ano passado. O primeiro jogo da final do campeonato potiguar foi bem difícil. Jogamos fora de casa, na Arena das Dunas. Jogamos para segurar o América-RN. A gente acabou fazendo êxito, empatamos lá e ganhamos em casa. Foi um jogo importante para se sagrar campeão", relembrou.

Pedido da torcida

Por fim, Matheus também revelou o que o torcedor bicolor mais pede para ele nesta semana de Re-Pa: "'Vamos ganhar o clássico'. Não importa se os caras estão mal, clássico é diferente, ainda mais com a rivalidade entre Remo e Paysandu. O torcedor não quer saber se o time está bem ou ruim. A gente podia estar vindo de 10 vitórias seguidas ou o contrário, clássico tem que ganhar", concluiu.

Re-Pa

Remo e Paysandu se enfrentam pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão na segunda-feira (17), às 20h, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.