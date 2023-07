Na véspera do Re-Pa, Paulinho Curuá é reapresentado no Remo e fala sobre talentos regionais

O volante Paulinho Curuá foi apresentado neste domingo (17) como reforço do Remo para o restante da temporada. A presença do jogador no Baenão não é uma novidade, já que ele fez parte do elenco azulino nas temporadas de 2021, 2022 e nos primeiros quatro meses de 2023. Questionado sobre o que pode agregar ao elenco depois do período longe, o jogador disse que quer ajudar a equipe com a "força da região".

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"Tem jogadores qualificados no elenco, tanto da região como de fora. Vamos conseguir sim bons resultados. Sabemos que os jogadores de fora podem trazer boas experiências, assim como as boas peças que temos no elenco e que são da região. Mesclando isso vamos voltar a subir na tabela", explicou.

VEJA MAIS

Natural de Curuá, município do interior do Pará, Paulinho é um dos poucos jogadores do elenco azulino que nasceram no estado. O jogador, que pertence ao Tapajós, clube de Santarém, veio ao Remo por empréstimo, mas teve problemas no início da temporada para estender seu vínculo com o Leão. Por conta disso, ele foi dispensado em abril e, somente agora, retornou ao Baenão.

Experiência em clássicos

Às vésperas do Re-Pa, válido pela Série C do Brasileirão, Curuá disse que também pode ajudar alguns jogadores do elenco com sua experiência em clássicos. Somente neste ano, o atleta enfrentou o Paysandu, vestindo a camisa azulina, em duas oportunidades.

"Clássico é sempre muito difícil, um campeonato à parte. Independente da situação que estejam os times, a partida é muito pegada. Uma vitória no Re-Pa nos dá moral, não só pra nós jogadores, mas como para a comissão técnica. Um bom resultado nos ajuda na tabela.

Re-Pa

Remo e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.