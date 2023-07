Liberado para jogos, zagueiro do Remo lamenta por campanha em casa: 'só uma vitória nos incomoda'

Às vésperas do Re-Pa, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, ganhou mais uma opção para o sistema defensivo da equipe, com o retorno do zagueiro Ícaro. O atleta estava afastado das partidas por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, ocorrida no último dia 18 de maio, quando o time disputava a final do Campeonato Paraense, perdida para o Águia de Marabá.

E foi de fora das quatro linhas que Ícaro viu o time patinar em boa parte da primeira fase, estacionando entre a zona de rebaixamento e algumas posições acima. Atualmente, o time está na 17ª posição e precisa vencer o Paysandu para respirar, sem que o perigo do rebaixamento continue rondando o Baenão.

Apesar disso, no entanto, ele lamenta o retrospecto do time nos jogos em casa. Em seis partidas, o Leão Azul conquistou apenas uma vitória contra o Operário-PR, na rodada anterior. "Uma vitória em casa nos incomoda. Não só nos incomoda, como incomoda o torcedor também, mas estamos lutando, brigando jogo a jogo para que os resultados venham e a gente consiga subir na tabela", garante o atleta, que disputou sua última partida há quase dois meses, mas garante estar pronto para o retorno.

"Estou 100% recuperado e o que o professor Ricardo Catalá precisar, eu estarei à disposição para ajudar a conquistar as vitórias que precisamos nesse momento do campeonato", afirma. Em relação ao próximo compromisso, Ícaro entende ser extrema importância para as pretensões do clube em seguir na competição, ainda que seja um jogo atípico, como de costume é um clássico.

"É um jogo especial, feito no detalhe. A gente tem que estar focado, ao extremo, para fazer tudo o que viemos treinando durante a semana. Espero que a vitória venha e o time saia dessa situação. A única forma de mudar isso é com trabalho, foco e determinação, coisa que o grupo inteiro está unido". Paysandu e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (17), a partir das 20 horas, no Mangueirão.