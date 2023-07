Remo oficializa o retorno de Paulinho Curuá para o restante da Série C

O Remo oficializou o retorno do volante paraense Paulinho Curuá, cujo contrato havia sido encerrado no mês de abril passado. O jogador, que já havia vestido a camisa azulina nas temporadas de 2021, 2022 e nos primeiros quatro meses de 2023, voltou a treinar com o elenco na semana passada.

Após submeter-se a exames médicos e testes físicos, o atleta foi reintegrado ao grupo. Paulinho Curuá ingressou no Remo proveniente do Tapajós, por empréstimo, e estava no Leão desde 2021, tendo participado da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou no rebaixamento à Terceirona.

Na mesma temporada, Curuá conquistou o primeiro título com a camisa do Leão: a Copa Verde. Ele foi o responsável por decidir a partida final com um gol de pênalti, marcando a última cobrança diante do Vila Nova-GO, no Estádio Baenão.

Porém, em abril deste ano, as negociações para estender seu vínculo com o Remo não obtiveram êxito. Como resultado, Curuá retornou ao clube de Santarém, que havia recebido propostas de equipes da Série B e do exterior. No entanto, essas negociações não se concretizaram, e o jogador agora está de volta ao Leão.