Remo: Ícaro deve voltar a ser relacionado para partidas na próxima semana, dizem médicos

O zagueiro Ícaro está próximo de voltar ao time titular do Remo. De acordo com médicos consultados pela Redação Integrada de O Liberal, o jogador já deve ser relacionado na próxima partida do Leão em casa, na Série C, na próxima semana. O jogador trata de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho.

A lesão ocorreu em decorrência de uma pequena entorse durante o jogo de volta da final do Parazão, contra o Águia de Marabá, no último dia 18 de maio. Desde então, o jogador não foi relacionado para nenhuma partida azulina e consta em todos os boletins do departamento médico, divulgados pelo clube à imprensa antes de cada partida.

No último boletim divulgado, antes do jogo contra o América-RN, na quinta-feira (8), o Remo informou que o jogador ainda tratava uma entorse grau I no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. No entanto, não deu previsão de quando o jogador voltaria aos gramados.

Apesar disso, o Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com médicos especialistas em medicina desportiva para saber um provável tempo de recuperação do atleta. De acordo com os profissionais, lesões no ligamento colateral medial são tratadas de forma conservadora, ou seja, sem intervenção cirúrgica. O tempo médio de retorno às atividades é entre três e quatro semanas.

Como a lesão foi diagnosticada no dia 18 de maio, o jogador deve voltar às atividades a partir do dia 15 de junho, quatro semanas após a lesão. A data, porém, é uma estimativa feita pelos profissionais, utilizando como base o tratamento de lesões similares em outros atletas.

Ainda sem Ícaro, o Remo encara o Pouso Alegre neste sábado (17), às 16h30, no estádio Manduzão, no interior de Minas Gerais. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.