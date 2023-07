Remo tem negociação avançada com atacante Renanzinho, que disputa a Série D pelo Cascavel-PR

O atacante Renanzinho, de 22 anos, tem negociação avançada com o Remo e deve desembarcar em Belém nesta terça-feira (18) para realizar exames médicos e assinar contrato. O jogador pode ser anunciado a qualquer momento pelo clube paraense em meio a disputa da Série C do Brasileiro. Opção de lado de campo, ele estava disputando a Série D pelo Cascavel, do Paraná. Só este ano foram 25 jogos e um gol marcado.

Natural de Araripina, interior de Pernambuco, Renan Pereira Muniz Oliveira tem 1,73m de altura e começou a carreira em Campinas (SP). Primeiro na base da Ponte Preta para, em seguida, fazer quase toda a sua formação como atleta no grande rival Guarani. A chegada ao profissional aconteceu na temporada de 2019, quando fez 11 jogos na equipe principal na Série B nacional. No mesmo ano, ainda disputou a Copa São Paulo e o Paulista Sub-20 pelo Bugre. Em 2020, ganhou status de titular do Guarani durante a Segundona. Foram mais 26 partidas, 3 gols e uma assistência.

A primeira experiência fora de Campinas foi no ano passado, quando chegou ao Manaus por empréstimo. Fez 13 jogos e dois gols na Série C. Chegou a enfrentar o Paysandu, na 8ª rodada da primeira fase, saindo do banco de reservas, mas passou em branco. Ao término da participação manauara no Brasileiro, foi para o XV de Piracicaba jogar a Copa Paulista. Participou de 6 jogos e terminou campeão do torneio.

Veja lances de Renanzinho em ação

Na atual temporada, chegou no começo do ano no Cascaval. Entre jogos como titular e saindo do banco, teve presença assídua em campo, participando de 25 dos 30 jogos da equipe até aqui em 2023. No estadual, foi vice-campeão ao perder a decisão para o Athletico. Ajudou o Cascavel a eliminar o Coritiba nas quartas e o Operário-PR na semifinal.

No Brasileiro, o Cascavel é o 7º colocado do Grupo A7 - cada chave contém oito times - e não possui mais chances de classificação ao mata-mata.

Mais de 30 contratações

Caso passe nos exames médicos e tenha a contratação anunciada pelo Remo, Renanzinho será a 31ª contratação azulina na temporada - levando em consideração o caso do volante Paulinho Curuá, que deixou o Leão ao fim do contrato, em maio, mas retornou ao Baenão na última semana e foi anunciado com status de nova contratação.

Com poucas opções no elenco do Remo para atuar pelas pontas, os principais concorrentes de posição de Renanzinho serão Pedro Vitor, Jean Silva, Vitor Leque e Ronald.