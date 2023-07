Novo reforço do Paysandu é registrado no BID e já pode estrear na Série C

Anunciado na última quinta-feira (20) pelo Paysandu, o lateral-direito Anilson já pode estrear com a camisa bicolor. O jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, caso o técnico Hélio dos Anjos queira, Anilson pode ser opção contra o CSA no domingo (23), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela Série C.

Outro fator que pode contribuir para a estreia do jovem de 21 anos é que os concorrentes não poderão jogar. O titular da posição, Edílson, e o volante João Vieira, que é improvisado quando necessário, estão suspensos.

Outro candidato

Quem também já fez esta função na temporada foi o zagueiro Wanderson. Quando usado na lateral, o Papão costuma jogar com uma espécie de linha três na zaga no momento ofensivo, dando mais liberdade para o lateral do lado esquerdo.

Wanderson comentou sobre a possibilidade: "onde o professor Hélio optar eu estou pronto para que a gente possa vencer os jogos que precisamos e assim garantir a vaga na próxima fase", disse o defensor.

Anilson

Anilson disputou 17 jogos com a camisa do Náutico este ano, por empréstimo do São Paulo, clube que o revelou. Após encerrar o vínculo com ambos, foi para a Ponte Preta, onde não foi aproveitado e sequer estreou.

